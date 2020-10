O futebol não descansa.



Após os jogos das provas europeias, as Ligas nacionais continuam este sábado. Além das conferências de imprensa de Amorim e de Jesus, a 3.ª jornada continua com a receção do Santa Clara ao Gil Vicente (16h00). Logo de seguida, o FC Porto recebe o Marítimo às 18h30 e o dia fica completo com o Tondela-Sp. Braga (21h00).



Na Alemanha há vários portugueses em ação. O Borussia Dortmund de Guerreiro defronta o Friburgo às 14h30 e o Eintracht Frankfurt de André Silva joga à mesma hora ante o Hoffenheim. Mais tarde, o Schalke de Paciência joga no terreno do Leipzig.



A jornada em Inglaterra abre com um dérbi londrino: Chelsea-Crystal Palace. Às 17h30, o Man. City joga em Elland Road ante o Leeds United, numa partida que pode marcar a estreia de R. Dias pelos citizens.



Por sua vez, o Atlético de Madrid de João Félix mede forças contra o Villarreal às 15h00. O dia fecha com o embate entre o Valência de Guedes e de Thierry e o Betis de William.

Em Itália, nota para a visita da Roma de Paulo Fonseca a Udine.



De resto, há ainda o segundo jogo do play-off da final da NBA entre Lakers e Miami Heat e prossegue o torneio de Roland Garros em Paris.



Liga



Santa Clara-Gil Vicente, 16h00

FC Porto-Marítimo, 18h30

Tondela-Sp. Braga, 21h00



II Liga



Feirense-Sp. Covilhã, 11h00

Cova da Piedade-Arouca, 15h30

Oliveirense-Casa Pia, 15h30



Alemanha



Dortmund-Friburgo, 14h30

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim, 14h30

Colónia-Gladbach, 14h30

Estugarda-Leverkusen, 14h30

RB Leipzig-Schalke, 17h30



Espanha



Valladolid-Eibar, 12h00

Atl. Madrid-Villarreal, 15h00

Elche-Huesca, 17h30

Real Sociedad-Getafe, 17h30

Valência-Betis, 20h00



França



Lens-St. Étienne, 16h00

Nice-Nantes, 20h00



Itália



Sassuolo-Crotone, 14h00

Udinese-Roma, 19h45



Inglaterra



Chelsea-Crystal Palace, 12h30

Everton-West Ham, 15h00

Leeds-Man. City, 17h30

Newcastle-Burnley, 20h00