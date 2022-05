Esta sexta-feira o FC Porto celebra 35 anos sobre a conquista da sua primeira Taça dos Campeões Europeus, em Viena, numa altura em que o futebol já está em fase de transição para a próxima temporada. Será, por isso, um dia preenchido pelas modalidades, com jogos de andebol e futsal, mas também um dia forte para a Fórmula 1 e também para o MotoGP.

O FC Porto vai assinalar a sua primeira glória europeia com um jantar comemorativo, que vai contar com a presença do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, bem como de antigos jogadores, como João Pinto, Paulo Futre, Fernando Gomes, Frasco, entre outros. Entre os convidados também vão estar adeptos representando várias casas do FC Porto do país e do estrangeiro, no Centro Lusovenezolano, em Nogueira de Regedoura, em Santa Maria da Feira (20h00).

No futsal, arranca esta sexta-feira os primeiros jogos dos quartos de final do play-off de campeão, com o Futsal Azeméis a receber o Sporting (19h00), e o Fundão a visitar o Quinta dos Lombos (21h00).

No andebol, o FC Porto visita a vizinha Maia para um embate com o Águas Santas que pode reforçar a candidatura da equipa do Dragão ao título. Depois de ter vencido o Benfica na última ronda, a equipa de Magnus Anderson pode reforçar a vantagem sobre o clube da Luz (mais dois pontos e menos um jogo) e sobre o Sporting (mais três pontos) quando faltam apenas duas jornadas para o final.

Passamos agora para os desportos motorizados, num dia em que arrancam os treinos livre para o Grande Prémio do Monaco, a 7.ª prova do Mundial de Fórmula 1, com sessões marcadas para as 13h00 e 16h00 no exigente circuito de Monte Carlo.

Em Itália, no Autódromo Internacional de Mugello, também começam os treinos livres para Moto2, Moto3 e MotoGP, naquela que será a 8.ª prova do Mundial. Miguel Oliveira deverá entrar em ação entre as 8h55 e as 13h10.

Esta sexta-feira também prosseguem os jogos de Rolland Garros, segundo Grand Slam do ano, com a participação de João Sousa e Francisco Cabral em pares.

Também prossegue a Volta a Itália, já sem João Almeida, que abandonou depois de um teste positivo à covid-19, com a realização da 19.ª etapa, que vai fazer a ligação, de 177 quilómetros, de Marano Lagunare até Santuário de Castelmonte.