O Mundial de Fórmula 1 regressa este fim de semana a Portugal 24 anos depois da última passagem pelo país. Os treinos livres arrancam já esta sexta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, com sessões às 11h00 e 15h00.

A Volta a Itália em bicicleta prossegue com a 19.ª etapa. João Almeida já não estará com a rosa vestida, mas continua a prestigiar as cores nacional, bem como Ruben Guerreiro, líder da classificação de melhor trepador.

É também dia de arranque da 5.ª jornada da Liga, com um Tondela-Portimonense que já vai ter público nas bancadas.

Rola tambem a bola nos campeonatos de Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra.

PROGRAMA PARA ESTA SEXTA-FEIRA:

FUTEBOL

Liga francesa, 8.ª jornada

Rennes - Angers, 20:00 (Eleven Sports 4).

Liga italiana, 5.ª jornada

Sassuolo - Torino, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã, 5.ª jornada

Estugarda - Colónia, 19:30 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 7.ª jornada

Elche - Valência, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 6.ª jornada

Aston Villa - Leeds United, 20:00 (SportTV2).

Apuramento para o Euro 2022 feminino

Chipre-Portugal, 17h00

MODALIDADES

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Ruben Guerreiro (Education First) - 19.ª etapa, Morbegno - Asti, 251 km.

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de Rui Costa (UAE Emirates), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Rui Oliveira (UAE Emirates), Nelson Oliveira (Movistar) e Ricardo Vilela (Burgos-BH). 4.ª etapa: Garray/Numancia - Ejea de los Caballeros, 191.7 km.

Fórmula 1

Grande Prémio de Portugal, prova do Mundial de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, até 25. Treinos livres, às 11:00 (Eleven Sports 3) e às 15:00 (Eleven Sports 3). Conferência de imprensa, 13:00 – 14:00.

MotoGP

Grande Prémio de Teruel, 11.ª prova do Mundial com a participação de Miguel Oliveira, no circuito Motorland Aragão, Alcañiz, até 25 (horas de Lisboa): Moto3, treinos livres, às 09:00 (SportTV1) e 12:35 (SportTV1); Moto GP, treinos livres, às 09:55 (SportTV1) e 13:30 (SportTV1); Moto2, treinos livres, às 10:55 (SportTV1) e 14:30 (SportTV1).