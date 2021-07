O Benfica continua a preparar a temporada de 2021/22 e este domingo tem mais um encontro de carácter particular: a partir das 19h00, os encarnados recebem o Almería no Seixal, com transmissão na BTV.

Mas mais equipas da Liga têm jogos de preparação. Marítimo e Vizela medem forças às 19h00, o Boavista recebe o Nacional uma hora antes, às 18h00, e de manhã, às 10h00, há duelo algarvio entre Portimonense e Farense.

Às 14h00, o Sp. Braga disputa a final da 'Euro Winners Cup' – equivalente à Liga dos Campeões – do futebol de praia, frente aos russos do BSC Kristall.

Na Fórmula 1, é dia de Grande Prémio da Grã-Bretanha, a partir das 15h00 (Eleven1). Max Verstappen parte da pole position, ele que venceu a primeira corrida sprint da história do Mundial.

Em França, termina o Tour, com a realização da 21.ª e última etapa, que liga Chatou - Paris Champs-Élysées, num percurso de 108,4 quilómetros.