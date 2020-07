Começa a cair o pano na Liga 2019/20 quase um ano após ter começado.



Santa Clara, Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Paços de Ferreira jogam apenas por prestígio e brio e são os primeiros a despedirem-se do campeonato. Os dois jogos estão agendados para a 21h15.



Em Itália a Serie A continua e há um grande jogo a abrir a jornada 36: AC Milan-Atalanta. As duas formações estão, lembre-se, num grande momento de forma desde a retoma do campeonato transalpino.



O futebol regressa em França mais de quatro meses após o último encontro oficial disputado no país. Depois de o governo ter ditado o fim prematuro da Ligue 1, PSG e Saint-Étienne disputam a Taça no Stade de France, em Paris.



Os jogos desta sexta-feira:



Liga



Gil Vicente-P. Ferreira, 21h15

Santa Clara-Vitória Guimarães, 21h15



Itália



AC Milan-Atalanta, 20h45



França



PSG - Saint-Étienne, final da Taça de França 20h10