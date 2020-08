Esta sexta-feira é dia de final antecipada da Liga dos Campeões: Barcelona e Bayern Munique discutem, a partir das 20h00 no Estádio da Luz, um lugar nas meias-finais da prova.

Até 23 de agosto, Portugal é o epicentro da Europa do futebol e Alvalade vai receber treinos e antevisões do jogo entre Manchester City e Lyon, o últimos dos quartos de final.

Na Liga portuguesa, Belenenses, Sp. Braga, Rio Ave e Gil Vicente preparam o arranque da pré-época com os exames médicos.

AGENDA DO DIA:

Liga:

Testes e exames médicos da equipa do Sporting de Braga, até 15.

Regresso ao trabalho da equipa do Rio Ave.

Testes médicos da equipa do Belenenses SAD.

Terminam exames médicos da equipa do Gil Vicente.