Em Lisboa até dia 23, a Liga dos Campeões regressa esta terça-feira para o primeiro jogo das meias-finais. Leipzig e Paris Saint-Germain defrontam-se no Estádio da Luz e, aconteça o que acontecer, uma delas fará história ao apurar-se pela primeira vez para a final da competição.

Haverá também treinos e conferências de imprensa de antevisão à segunda meia-final, que colocará frente a frente o surpreendente Lyon e o Bayern Munique, e jogos das fases preliminares da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Destaque ainda para o Dínamo Zagreb-Benfica, jogo a contar para os quartos de final da UEFA Youth League.

AGENDA DE TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO

Liga dos Campeões, meias-finais, até 19.

Meia-final, no Estádio da Luz:

Leipzig, Ale - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 1).

Treino da equipa do Lyon, no Estádio do Restelo, em Lisboa, às 17:30 (últimos 15 minutos - 18:15/18:30 - abertos à comunicação social).

Treino da equipa do Bayern Munique, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Youth League, no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, até 25.

Quartos de final:

Dinamo Zagreg, Cro – Benfica, Por, 18:00 (17:00 em Lisboa, Eleven Sports 1).