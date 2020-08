Contratado há alguns meses ao Sp. Braga a troco de 31 milhões de euros, Francisco Trincão é apresentado esta quarta-feira oficialmente como reforço do Barcelona. O extremo português vai pisar o terreno do Camp Nou e a partir das 11h45 falará em conferência de imprensa.

Por cá, as equipas da Liga prosseguem os trabalhos de preparação com vista à nova época. Depois de esta terça-feira ter defrontado o Belenenses, segue-se agora um teste (19h00 no Seixal) com o Farense. A equipa de Jorge Jesus prossegue a todo o gás a preparação para a estreia na nova época, que acontecerá na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujo adversário será conhecido dentro de dias.

Esta quarta-feira há mais jogos da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020/21, mas também uma partida da Liga dos Campeões feminina de 2019/20: PSG e Lyon defrontam-se em Bilbao nas meias-finais da competição.

No basquetebol, prosseguem os jogos dos playoffs da NBA. A saber:

Indiana Pacers - Miami Heat, 18h30

Milwaukee Bucks - Orlando Magic, 21h00

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder, 23h30

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers, 02h00 (dia 27 em Portugal continental).

Continuam ainda os campeonatos europeus de estrada, em França, com a prova de fundo para elite e participação lusa: Rui Costa, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Rafael Reis, Rafael Silva e Rúben Ribeiro vão para a estrada às 11h00.