Quinta-feira, 15 de outubro, é dia de descanso para o futebol. Depois da maratona de jogos das seleções, na Liga das Nações, agora é tempo dos jogadores regressarem aos respetivos clubes porque, no fim de semana, recomeçam já os campeonato e, em Portugal, há um clássico à vista, com o FC Porto a visitar Alvalade já no próximo sábado.

Também por isso, fica aqui um «lembrete» para a entrevista que Pinto da Costa vai dar esta noite no Jornal das 8 da TVI. Uma entrevista, conduzida por Pedro Mourinho, para acompanhar com toda a atenção no Maisfutebol.

Esta quinta-feira também será o dia que o jornal italiano Tuttosport vai anunciar a lista final de vinte candidatos ao prémio Golden Boy que vai ser anunciado em dezembro.

Quanto a futebol, apesar de ser dia de «folga», como já dissemos, ainda haverá bola a rolar. O Feirense vai receber o Desportivo das Aves, em jogo em atraso da II Liga, enquanto o poderoso Bayern visita o campo do modesto Dueren na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

Futebol à parte, olhos focados na 12.ª etapa do Giro e para um dia que se antevê difícil para João Almeida na defesa da camisola cor de rosa, com uma etapa de 204 quilómetros com muitas subidas.

Os jogos desta quinta-feira

II Liga (jogo em atraso da 1.ª jornada)

Feirense-Desp. Chaves, 20h00

Taça da Alemanha (jogo em atraso da 1.ª eliminatória)

Dueren-Bayern Munique, 19h45