A 4.ª jornada da Liga chega ao fim nesta segunda-feira com aquele que é também considerado um clássico do futebol português: o Boavista-V. Guimarães joga-se no Estádio do Bessa a partir das 20h15 e o Maisfutebol leva até si tudo sobre o jogo.

Há ainda futebol em Inglaterra, com especial destaque para a visita do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo ao reduto do Leeds de Marcelo Bielsa.

Em Itália, Hellas Verona e Genova encerram a quarta jornada num jogo especial para Miguel Veloso, que vai defrontar a antiga equipa.

Ainda por terras transalpinas, é dia de descanso para a mais recente estrela do desporto português: João Almeida continua de cor de rosa e prepara-se para os últimos dias do Giro.