É segunda-feira, mas ainda é dia de futebol, aliás, é dia de dérbi no Estádio da Luz, com o Benfica a receber o Belenenses no jogo que encerra a 5.ª jornada da Liga. Mas antes disso, Sérgio Conceição e Pedro Martins vão lançar o embate entre o FC Porto e o Olympiakos da Liga dos Campeões em mais uma semana em que vamos ter futebol todos os dias.

Sérgio Conceição será o primeiro a abordar o jogo da segunda jornada da fase de grupos, numa conferência de imprensa que está marcada para as 16h00, no Olival, onde a equipa do FC Porto vai treinar a partir das 17h00.

Ao final da tarde, pelas 18h30, será a vez de Pedro Martins falar no Estádio do Dragão sobre o mesmo jogo, antes do campeão grego treinar no palco do jogo que está marcado para as 20h00 de terça-feira.

Antes disso, ainda esta segunda-feira, Benfica e Belenenses vão defrontar-se no Estádio da Luz, com a equipa de Jorge Jesus a procurar recuperar a vantagem de cinco pontos sobre os mais diretos adversários.

Lá por fora também há muitos jogos, com destaque para a Roma de Paulo Fonseca que visita San Siro para defrontar o líder Milan pelas 19h45. Em Inglaterra, uma referência ainda para o Tottenham de José Mourinho que se desloca ao campo do Burnley.

Os jogos desta segunda-feira

I Liga, 5.ª jornada:

Benfica-Belenenses, 20:15 (BTV).

II Liga, 7.ª jornada:

Feirense - Mafra, 18:30 (SportTV+).

Liga Revelação, jogo em atraso da 6.ª jornada:

Leixões - Boavista, 15:00.

Alemanha, 5.ª jornada:

Bayer Leverkusen-Augsburgo, 19:30 (Eleven Sports 2).

Espanha, 7.ª jornada:

Levante-Celta de Vigo, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana, 5.ª jornada:

AC Milan-Roma, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa, 6.ª jornada:

Brighton-West Bromwich, 17:30 (SportTV1)

Burnley-Tottenham, 20:00 (SportTV1)