A Liga dos Campeões regressa esta terça-feira com a 3.ª jornada da fase de grupos, com especial destaque para a receção do FC Porto ao Marselha de André Villas-Boas. Um reencontro entre o técnico português e a ex-equipa para seguir com atenção a partir das 20h00 em direto na TVI.

Ao todo, são oito jogos, do Grupo A ao D e com vários portugueses em ação. O Shakhtar de Luís Castro recebe o Inter Milão, o Atlético Madrid de João Félix vai à Rússia e a armada portuguesa do Olympiakos defronta o Man City de Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva. Destaque ainda para a visita do Liverpool de Diogo Jota ao terreno da Atalanta.

Confira tudo:

Grupo A:

Lokomotiv Moscovo, Rus - Atlético de Madrid, Esp, 17:55 (Eleven Sports 2)

Salzburgo, Aut - Bayern Munique, Ale, 20:00 (Eleven Sports 3)

Grupo B:

Shakhtar Donetsk, Ucr - Borussia Mönchengladbach, Ale, 17:55 (Eleven Sports 3)

Real Madrid, Esp - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven Sports 2)

Grupo C:

Manchester City, Ing - Olympiacos, Gre, 20:00 (Eleven Sports 5)

FC Porto, Por - Marselha, Fra, 20:00 (TVI)

Grupo D:

Midtjylland, Din - Ajax, Hol, 20:00 (Eleven Sports 6)

Atalanta, Ita - Liverpool, Ing, 20:00 (Eleven Sports 4).

Prossegue ainda o julgamento de Rui into, criador do Football Leaks que responde por 90 crimes, , 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.

Destaque ainda para a audiência do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), para confirmar ou não a exclusão de quatro anos da Rússia de todas as competições decretada no ano passado pela Agência Mundial Antidopagem.