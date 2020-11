Depois da queda do primodivisionário Portimonense, a festa da Taça de Portugal segue neste sábado, com mais oito jogos, incluindo a visita do FC Porto ao Fabril (14h30) e do Benfica ao Paredes (21h15).

Mas há muito mais futebol para ver neste sábado, e para acompanhar no Maisfutebol.

O Tottenham, de José Mourinho e Gedson, recebe o Manchester City de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva (17h30).

O Manchester United, de Bruno Fernandes, também encontra em campo, para defrontar o West Bromwich Albion (20h).

Em Espanha todas as atenções estão centradas no duelo entre o Atlético de Madrid de João Félix e o Barcelona de Francisco Trincão (20h).

Antes, o Real Madrid enfrenta uma tradicionalmente difícil visita ao Villarreal (15h15).

Na Serie A a Juventus, de Cristiano Ronaldo, defronta o Cagliari às 19h45.

Estes são apenas alguns dos destaques de um dia que promete emoções fortes.

Fique desse lado, que a informação fica por nossa conta.