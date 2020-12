Depois de uma interrupção de onze dias, a Liga regressa esta sexta-feira como o primeiro jogo da 10.ª jornada, com o Portimonense a receber o Famalicão, num jogo que tem início marcado para as 20h30.

Um dia que também vai ser marcado por várias conferências de imprensa, uma vez que no sábado há mais três jogos, com destaque para a antevisão de Ruben Amorim à receção do líder Sporting ao Farense marcada para as 18h30.

Por falar no Sporting, mais para o final da noite está prevista a entrega dos prémios Stromp, desta vez sem a tradicional gala, tendo em conta as restrições impostas pela pandemia da covid-19, mas com transmissão na Sporting TV a partir das 22h35.

Lá por fora, também regressam a liga espanhola, com o Athletic Bilbao a receber o Huesca, e também a Bundesliga, com o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro a visitar o Union Berlim.

Já agora, como é sexta-feira, não se esqueça que é noite de Maisfutebol na TVI24.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira:

I Liga (10.ª jornada):

Portimonense - Famalicão, 20:30 (SportTV1).

Liga Revelação, Zona Norte (13.ª jornada):

Boavista - Leixões, 15:00

Liga Revelação, Zona SUL (13.ª jornada):

Benfica - Estoril Praia, 11:00.

Liga alemã (13.ª jornada):

Union Berlim - Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven Sports 2)

Liga espanhola (14.ª jornada):

Athletic Bilbau - Huesca, 20:00 (Eleven Sports 1)