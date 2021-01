Segunda-feira, 4 de janeiro: o primeiro dia útil do ano de 2021 marca a reabertura do mercado de transferências por esta Europa fora: tempos de esperança para uns, de sofrimento para outros. Será assim até ao final de janeiro.

A 12.ª jornada da Liga portuguesa prossegue esta segunda-feira com três jogos. Gil Vicente-Belenenses, Portimonense-Farense e Santa Clara-Benfica, que vão terminar o jogo interrompido neste domingo devido ao mau tempo.

Em Inglaterra, o campeão Liverpool desloca-se ao terreno do Southampton para tentar descolar do rival Manchester United no topo da Premier League e em Espanha há um Valência-Cadiz.

Agenda de segunda-feira:

Liga portuguesa:

Santa Clara - Benfica, 16:00 (horas locais, +1 em Lisboa)

Gil Vicente - Belenenses, 19:00

Portimonense - Farense, 21:15

II Liga portuguesa:

Cova da Piedade-FC Porto B, 14:00

Estoril-Penafiel, 17:00

Liga inglesa:

Southampton-Liverpool, 20:00

Liga espanhola:

Valência-Cadiz, 20:00