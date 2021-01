Concluída a 15.ª jornada da Liga, esta segunda-feira arrancam os oitavos de final da Taça de Portugal, com o Sporting a voltar a jogar na Madeira, desta vez frente ao Marítimo. Um embate entre os leões do Funchal e os leões de Lisboa com início marcado para as 21h15, com transmissão em direto em canal aberto na TVI.

Será o primeiro jogo dos oitavos de final, mas para terça-feira estão previstos mais quatro jogos, pelo que o dia de hoje também vai ficar marcado pelas conferências de imprensa de antevisão, tanto de Sérgio Conceição, como de Jorge Jesus.

O treinador do FC Porto será o primeiro a falar aos jornalistas, por volta do meio-dia, para fazer a antevisão do embate com o Nacional. O treinador dos madeirenses, Luís Freire, falará sensivelmente à mesma a partir do Estádio da Madeira.

Já depois de almoço, por volta das 14 horas, será a vez das câmaras apontarem para Jorge Jesus que vai falar, a partir do Seixal, do regresso à Reboleira, onde o Benfica vai defrontar o «seu» Estrela também na terça-feira. O treinador da equipa da Amadora, Rui Santos, também vai fazer uma abordagem ao jogo, por volta das 16h00.

Uma segunda-feira que conta ainda com um jogo da Série A italiana, dois jogos da liga espanhola e ainda um jogo da Taça de Inglaterra.

Os jogos que poderá acompanhar esta segunda-feira:

Taça de Portugal (oitavos de final):

Marítimo-Sporting, 21:15 (TVI).

II Liga (15.ª jornada):

FC Porto B-Leixões, 15:00 (Porto Canal)

Académica-Mafra, 18:30 (SportTV+).

Liga italiana (17.ª jornada):

Spezia-Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola (18.ª jornada):

Elche-Getafe, 18:00

Huesca-Betis, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça de Inglaterra (3.ª eliminatória):

Stockport County-West Ham, 20:00 (SportTV2).