Alto lá!

Se pensa que está tudo fechado no que diz respeito à época 2020/21, está muito enganado. A final da Liga Europa, que vai opor o Manchester United ao Villarreal é na quarta-feira e esta terça é dia de antevisões.

É também dia de antevisões ao Arouca-Rio Ave, jogo da 1.ª mão do play-off de promoção/despromoção da Liga que está marcado para quarta-feira às 21h45.

Em Lisboa decorre o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) com a participação de inúmeros trenadores, entre os quais Vasco Seabra, Vítor Pereira e José Gomes.

Nas modalidades, cumpre-se o último dia de descanso na Volta a Itália em bicicleta e na NBA prosseguem os playoffs com jogos Brooklyn Nets-Boston Celtic, Phoenix Suns-LA Lakers e LA Clippers-Dallas Mavericks.

PROGRAMA DE TERÇA-FEIRA:

Conferência de imprensa do treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, de antevisão do jogo com o Arouca para o 'play-off' de acesso à I Liga, na sala de imprensa do estádio do clube, às 14:30.

Fórum ANTF (Associação Nacional de Treinadores de Futebol) 2021 - Lisboa, com a participação de Francisco Neto, selecionador de futebol feminino, Jorge Braz, selecionador de futsal, e dos treinadores Bruno Travassos (futsal), Vasco Seabra (futebol) e Vítor Pereira (futebol), entre outros, no Cinema São Jorge, em Lisboa, às 09:30, até 26.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, participa na cerimónia de abertura (09:30).