Segunda-feira e a bola continua a rolar. A segunda jornada da Liga vai ficar completa esta noite, com o Famalicão a visitar o Estádio Nacional para medir forças com o Belenenses, num jogo que tem início marcado para as 19h45, mas há mais futebol para ver.

A começar pela Premier League que tem um jogo de cartaz grande com o Liverpool de Jürgen Klopp a receber o Arsenal de Mikel Arteta, pelas 20h00, num duelo que permitirá ao vencedor juntar-se ao Leicester e ao Everton no topo da classificação da liga inglesa.

À mesma hora, o FC Porto, no âmbito do 127.º aniversário do clube, vai anunciar os vencedores dos Dragões de Ouro de 2020.

Futebol à parte, arranca a primeira etapa da edição especial da Volta a Portugal, depois de já ter sido realizado o prólogo no domingo, e logo com a etapa mais longa, com a distância de 180 quilómetros a ligar Montalegre a Santa Luzia (Viana do Castelo).

Os jogos desta segunda-feira

I Liga (2.ª jornada):

Belenenses-Famalicão, 19:45 (SportTV1).

II Liga (4.ª jornada):

Estoril Praia-Leixões, 19:45 (SportTV+).

Liga Revelação (4.ª jornada):

Marítimo-Benfica, 15:00

Sporting-Belenenses SAD, 17:00

Série A (2.ª jornada):

Bolonha - Parma, 19:45 (SportTV3).

Premier League (3.ª jornada):

Fulham - Aston Villa, 18:00 (SportTV2)

Liverpool - Arsenal, 20:15 (SportTV2).