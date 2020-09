Sexta-feira, 18 de setembro, dia do arranque da Liga 2020/21 e logo com um cartaz apelativo, com o novo Benfica de Jorge Jesus a visitar Famalicão, a equipa sensação da temporada passada. Logo a seguir entra também em campo o novo V. Guimarães que recebe o Belenenses com Ricardo Quaresma nos convocados. Mas antes disso, vão acontecer muito mais coisas esta sexta-feira.

Logo a abrir o dia, Sporting e Rio Ave vão conhecer os hipotéticos adversários no play-off da Liga Europa, embora ainda tenham de jogar, na próxima quinta-feira, os jogos da terceira pré-eliminatória, frente aos escoceses do Aberdeen, no caso dos leões, e diante dos turcos do Besiktas, no caso da equipa de Vila do Conde.

De qualquer forma, os dois emblemas portugueses partem para este sorteio, que tem início marcado para o meio-dia de Portugal, como cabeças de série.

Sensivelmente à mesma hora, às 12h30, Sérgio Conceição vai apresentar-se no Estádio do Dragão para fazer a conferência de imprensa de antevisão da estreia do FC Porto na Liga, marcada para sábado, frente ao Sp. Braga de Carlos Carvalhal.

Exatamente à mesma hora, o treinador do Sp. Braga também vai falar da visita ao Dragão, outro dos grandes jogos deste arranque da nova Liga.

Rúben Amorim também era suposto falar aos jornalistas esta sexta-feira, mas, como se sabe, o treinador está infetado com covid-19 e o jogo com o Gil Vicente, que estava marcado para sábado, foi adiado devido aos muitos casos de coronavírus no plantel da equipa de Barcelos. Desta forma, os leões vão continuar a trabalhar no Algarve e têm treino programado para as 10h00.

Lá por fora, também há futebol, com destaque para um Bayern-Schalke na Bundesliga e para um Lyon-Nimes em França.

Para os aficionados do ciclismo, prossegue a Volta à França, a meio da tarde, com uma etapa de 166,5 quilómetros entre Bourg-en-Bresse e Champagnole.

Ainda sobre duas rodas, destaque para o Grande Prémio de Emilia Romagna e de Riviera di Rimini, 7.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira.

Jogos desta sexta-feira

Liga (jornada inaugural)

Famalicão-Benfica, 19h00

V. Guimarães-Belenenses, 21h15

II Liga

Oliveirense-Penafiel, 16h00

Desp. Chaves-Varzim, 17h00

Vlilafranquense-Feirense, 18h00

Alemanha

Bayern Munique-Schalke, 19h30

França

Lyon-Nimes, 20h00

Championship

Coventry-Queens Park Rangers, 19h45