Sábado com muito futebol, a começar pela liga portuguesa, com a entrada em campo do campeão em título no grande jogo da primeira ronda, com o FC Porto de Sérgio Conceição a receber o Sp. Braga de Carlos Carvalhal no Estádio do Dragão, num jogo que tem início marcado para as 21h00.

Antes do grande jogo da noite, o Nacional, de volta ao escalão principal, recebe o Boavista, num jogo que tem o primeiro apito marcado para as 16h00.

Mas há mais futebol em Portugal além da Liga. Estão previstos mais cinco jogos da II Liga, dois jogos da Liga Revelação e arranca ainda o Campeonato de Portugal.

Lá por fora, total destaque para o pontapé de saída da Série A, com dois jogos, enquanto a Bundesliga também promete animar a tarde com mais seis jogos, depois do campeão Bayern Munique ter arrancado com uma goleada das antigas frente ao Schalke (8-0) na sexta-feira.

Inglaterra e Espanha também arrancam com a segunda jornada, com destaque para o Manchester United de Bruno Fernandes que defronta o Crystal Palace (17h30), enquanto a liga francesa, mais adiantada, já vai para a quarta ronda.

Para os aficionados do ciclismo, prossegue a Volta a França, com a 20.ª etapa, de apenas 3,2 quilómetros, entre Lure e La Planche des Belles Filles.

Os jogos deste sábado

Liga (1.ª jornada):

Nacional-Boavista, 16:00 (SportTV1)

FC Porto-Sporting de Braga, 21:00 (SportTV1).

II Liga (2.ª jornada):

Casa Pia-Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Arouca-Leixões, 15:30

Mafra-Académico de Viseu, 15:30

FC Porto B-Vizela, 17:00 (Porto Canal)

Sporting da Covilhã-Cova da Piedade, 18:00.

Liga Revelação (jogos em atraso da 2.ª jornada):

Leixões - Rio Ave, 20:45

Sporting-Estoril Praia, 16:00.

Inglaterra (2.ª jornada):

Everton-West Bromwich, 12:30 (SportTV+)

Leeds United-Fulham, 15:00 (SportTV2)

Manchester United-Crystal Palace, 17:30 (SportTV2)

Arsenal-West Ham, 20:00 (SportTV2).

Espanha (2.ª jornada):

Villarreal-Eibar, 15:00 (Eleven Sports 1)

Getafe-Osasuna, 17:30 (Eleven Sports 1)

Celta de Vigo-Valência, 20:00 (Eleven Sports 1).

Alemanha (1.ª jornada):

Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld, 14:30 (Eleven Sports 4)

Union Berlim-Augsburgo, 14:30

Colónia-Hoffenheim, 14:30

Werder Bremen-Hertha Berlim, 14:30 (Eleven Sports 5)

Estugarda-Friburgo, 14:30 (Eleven Sports 3)

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven Sports 1).

França (4.ª jornada):

Lens-Bordéus, 16:00 (Eleven Sports 2)

Rennes-Mónaco, 20:00 (Eleven Sports 2).

Itália (1.ª jornada):

Fiorentina-Torino, 17:00 (SportTV3)

Verona-Roma, 19:45 (SportTV5).