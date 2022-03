Esta segunda-feira, há muito futebol ainda para ver, com dois campeões em título a entrar em campo (Sporting e Manchester City), mais um líder destacado (Reall Madrid).

O Sporting, por exemplo, tenta não deixar escapar o FC Porto. Os dragões bateram o Tondela (4-0) e somam agora mais nove pontos. Já os leões vão a Moreira de Cónegos defrontar uma equipa aflita na tentativa de segurar a manutenção. Qualquer resultado que não seja a vitória poderá significar o adeus leonino ao título.

Mas o alerta já existe: na última época, a equipa de Ruben Amorim tropeçou no terreno do Moreirense.

Também esta segunda-feira, o treinador do Benfica Nelson Veríssimo e o homólogo do Ajax fazem a antevisão ao duelo da Champions.

Por essa Europa fora, destaque para a deslocação do Manchester City ao terreno do Crystal Palace e para o jogo do Real Madrid em Palma de Maiorca, ambos às 20h00.

A AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA:

I Liga, 26.ª jornada:

Moreirense - Sporting, 20:15 (SportTV1)

II Liga, 26.ª jornada:

Leixões - Vilafranquense, 19:30 (Canal 11)

Liga italiana, 29.ª jornada:

Lazio - Veneza, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola, 28.ª jornada:

Maiorca - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1)

Liga inglesa, 29.ª jornada:

Crystal Palace - Manchester City, 20:00 (SportTV2)