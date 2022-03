A seleção portuguesa continua a preparar o play-off para o Mundial do Qatar, diante da Turquia (quinta-feira, às 19h45), na Cidade do Futebol.

Esta terça-feira, os convocados por Fernando Santos treinam pela segunda vez, a partir das 10h00, já depois de um dos jogadores lusos ter falado à comunicação social.

Termina também o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que está a decorrer em Leiria e vai contar com as participações de Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, Rui Vitória e João Henriques, entre outros nomes do futebol e futsal.

Disputam-se também dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, com o Bayern a receber o PSG, enquanto o Real Madrid defronta o Barcelona no clássico espanhol.

No andebol, joga-se um encontro em atraso da 14.ª jornada, com o Benfica a deslocar-se à Maia.

A agenda desta terça-feira:

Treino da seleção nacional com vista ao play-off de apuramento ao Mundial 2022, 10h00

Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol a partir das 9h00

Liga dos Campeões feminina, quartos de final, 1.ª mão:

Bayern Munique - Paris Saint-Germain, 17:45

Real Madrid - Barcelona, 20:00

Andebol

Maia/UMaia - Benfica, 21:00

Sanjoanense - ABC/UMinho, 20:30.

Ciclismo

Prossegue Volta à Catalunha, com a participação de João Almeida e Rui Costa (UAE-Emirates)