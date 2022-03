Parece-lhe que os dias estão mais cinzentos, com menores motivos de interesse? A paragem no futebol de clubes leva a essa conclusão, enquanto as seleções não entram em campo, mas há sempre desporto para acompanhar. Basta procurar nos sítios certos.

Esta quarta-feira, por exemplo, a seleção nacional treina no Estádio do Dragão a partir das 11h00, antes de Fernando Santos e um jogador projetarem a meia-final do play-off para o Mundial 2022 frente à Turquia, em conferência de imprensa agendada para as 12h30.

A partir das 13h00, os sub-19 de Portugal defrontam a Arménia no St.George's Park (Inglaterra), na primeira jornada da Ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa. Duas horas mais tarde (15h00), no Estádio Municipal de Fontelo, é a vez da seleção sub-17 defrontar a República da Irlanda na Ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa.

No futebol feminino, espaço para dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões (Juventus-Lyon às 17h45 e Arsenal-Wolfsburgo às 20h00) entre uma final portuguesa, da Taça da Liga, colocando frente a frente Benfica e Sp. Braga no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira (19h30, Canal 11).

A noite reserva dois duelos interessantes nas modalidades: um dérbi de Lisboa entre Sporting e Benfica, para a Liga de Basquetebol (20h30, Sporting TV) e uma receção do Valongo ao FC Porto (20h30, Porto Canal) para o Campeonato Nacional de hóquei em patins.