Nesta terça-feira Portugal joga a participação no Mundial 2022, quando entrar em campo no Estádio do Dragão diante do Qatar às 19h45. O cerco aperta-se e a grande maioria das vagas para o Qatar já estão atribuídas. Tal como Portugal, também Polónia e Suécia buscam (à mesma hora) a felicidade.

Mas há muitos mais motivos de interesse! Na América do Sul está quase tudo decidido, mas ainda resta atribuir uma lugar no play-off de acesso que será entregue ao 5.º classificado. O Peru está em vantagem, mas a Colômbia e o Chile ainda não atiraram a toalha ao chão.

E o que dizer de África? Cinco lugares, todos para atribuir também nesta terça-feira, com destaque para o Egito de Carlos Queiroz, que defronta fora o campeão africano Senegal a partir das 18h00.

Destaque ainda para um Grécia-Portugal (17h00) muito importante rumo ao Euro sub-21 em 2023 e para cerca de duas dezenas de particulares de seleções e jogos da Liga das Nações.

O melhor mesmo é ter a «papinha toda feita», não é? Por isso guarde bem este artigo para o ir consultando ao longo do dia se quiser manter-se informado. É que esta é uma terça-feira como há poucas no mundo do futebol.

O essencial para esta terça-feira:

Play-off europeu de apuramento para o Mundial 2022:

Portugal - Macedónia do Norte, 19:45

Polónia-Suécia, 19h45

Apuramento para o Eurosub-21 em 2023:

Grécia-Portugal, 17:00

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana, 18.ª jornada:

Venezuela - Colômbia, 00:30

Chile - Uruguai, 00:30

Peru - Paraguai, 00:30

Equador - Argentina, 00:30

Bolívia - Brasil, 00:30

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona africana, play-off, 2.ª mão:

Nigéria - Gana, 18:00

Senegal - Egito, 18:00

Marrocos - RD Congo, 20:30

Argélia - Camarões, 20:30

Tunísia - Mali, 20:30.

Jogos particulares:

Azerbaijão - Letónia, 12:00

Croácia - Bulgária, 15:00

Liechtenstein - Ilhas Faroé, 16:00

Eslováquia - Finlândia, 16:00

Tanzânia - Sudão, 17:00

Bahrain - Bielorrússia, 17:00

Albânia - Geórgia, 17:00

Suíça - Kosovo, 17:00

Dinamarca - Sérvia, 17:00

Malta - Kuwait, 18:00

Noruega - Arménia, 18:00

Qatar - Eslovénia, 18:30

Israel - Roménia, 18:45

Bélgica - Burkina Faso, 19:45

República da Irlanda - Lituânia, 19:45

Inglaterra - Costa do Marfim, 19:45

Espanha - Islândia, 19:45

Irlanda do Norte - Hungria, 19:45

Bósnia-Herzegovina - Luxemburgo, 19:45

Países Baixos - Alemanha

Mauritânia - Líbia, 20:00

França - África do Sul, 20:15.

Liga das Nações, play-out, 2.ª mão:

Cazaquistão - Moldova, 15:00

Chipre - Estónia, 17:00.

Jogo particular da seleção portuguesa sub-20, no Centro Nacional do Futebol, em Clairefontaine, França:

França - Portugal, 15:00 locais (14:00 em Lisboa).

Termina Torneio Internacional do Porto, com a participação da seleção portuguesa de sub-18:

Portugal - Eslováquia, 11:00 (Estádio Municipal da Lousada).

Ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa de sub-19:

Grupo 3:

Inglaterra - Portugal, 19:30 (Proact Stadium)

Arménia - República da Irlanda, 19:30 (St.George's Park)

Ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa de sub-17:

Grupo 8:

República da Irlanda - Bulgária, 15:00 (Estádio Municipal Santa Comba Dão)

Finlândia - Portugal, 15:00 (Estádio Municipal do Fontelo).