O primeiro domingo do mês promete emoções fortes, seja com a bola de futebol a rolar ou em duas rodas, por exemplo.

É que depois da vitória na Indonésia, Miguel Oliveira tem o Grande Prémio da Argentina de Moto GP. Está marcado para as 19 horas, e pode ser acompanhado no Maisfutebol.

Tal como todos os jogos da Liga, como é habitual. E neste domingo há três: Marítimo-Tondela (15h30), Moreirense-Vitória de Guimarães (18h00) e Sporting-Paços de Ferreira a fechar o dia (20h30).

O líder FC Porto entra em campo apenas na segunda-feira, mas na véspera haverá conferência de imprensa de Sérgio Conceição, por volta do meio-dia, para antecipar o jogo com o Santa Clara.

No que diz respeito ao futebol internacional, o principal destaque vai para o Barcelona-Sevilha (20h), mas referência também para a visita da Roma de José Mourinho à Sampdoria (17h) ou um sempre palpitante duelo entre Juventus e Inter (19h45).

Nas modalidades o principal destaque vai para a Liga de basquetebol, que proporciona um Sporting-Benfica (15h) e um FC Porto-Oliveirense (17h).

O que há para acompanhar neste domingo:

I Liga, 28.ª jornada:

Marítimo - Tondela, 15:30 (SportTV1): Raul Caires

Moreirense - Vitória de Guimarães, 18:00 (SportTV1): Bruno José Ferreira

Sporting - Paços de Ferreira, 20:30 (SportTV1): Ricardo Gouveia

____________________________________________________________

II Liga, 28.ª jornada:

Académica - Casa Pia, 11:00 (SportTV1)

Desportivo de Chaves - Nacional, 14:00 (SportTV+)

Farense - Sporting da Covilhã, 14:00

Estrela da Amadora - Vilafranquense, 19:00 (Canal 11).

____________________________________________________________

Liga italiana, 31.ª jornada:

Fiorentina - Empoli, 11:30

Atalanta - Nápoles, 14:00 (SportTV3)

Udinese - Cagliari, 14:00

Sampdoria - Roma, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Inter Milão, 19:45 (SportTV3).

____________________________________________________________

Liga alemã, 28.ª jornada (horas de Lisboa):

Augsburgo - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 2)

Borussia Mönchengladbach - Mainz, 16:30 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Liga espanhola, 30.ª jornada (horas de Lisboa):

Athletic Bilbau - Elche, 13:00 (Eleven 1)

Betis - Osasuna, 15:15 (Eleven 1)

Granada - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 3)

Valência - Cádiz, 17:30 (Eleven 1)

FC Barcelona - Sevilha, 20:00 (Eleven 1).

____________________________________________________________

Liga inglesa, 31.ª jornada:

West Ham - Everton, 14:00 (SportTV2)

Tottenham - Newcastle, 16:30 (SportTV2).

____________________________________________________________

Liga francesa, 30.ª jornada:

Estrasburgo - Lens, 12:00

Clermont - Nantes, 14:00 (Eleven 4)

Metz - Mónaco, 14:00 (Eleven 3)

Montpellier - Brest, 14:00

Troyes - Reims, 14:00

Lyon - Angers, 16:05 (Eleven 4)

Paris Saint-Germain - Lorient, 19:45 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 1.ª jornada:

Grupo A:

Sporting - Benfica, 15:00

FC Porto - Oliveirense, 17:00.

____________________________________________________________

Ciclismo

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres, com a participação de Rui Oliveira (UAE-Emirates), na Bélgica.

____________________________________________________________

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 23.ª jornada, até 03:

Marinhense - Benfica, 15:00.

____________________________________________________________

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Argentina, 3.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Termas de Rio Hondo (horas de Lisboa):

Moto3, warm up, às 13:30 (SportTV4), e corrida, às 16:00 (SportTV4)

Moto2, warm up, às 14:00 (SportTV4), e corrida, às 17:20 (SportTV4)

MotoGP, warm up, às 14:30 (SportTV4) e corrida, às 19:00 (SportTV4).

____________________________________________________________