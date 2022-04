Há dias bons e ao mesmo tempo difíceis. E este sábado é um desses dias para si. Difícil se só gostar de futebol e ainda mais se gostar de quase «tudo o que mexe» no mundo do desporto.

E este artigo, ainda que exista para filtrar o que de melhor o dia traz, nem serve ajuda a facilitar-lhe a vida, mesmo que seja esse o seu propósito.

Quando estiver a ler estas linhas, a sessão de qualificação para o Grande Prémio da Austrália em Fórmula 1 já terá terminado: arrancou às 07h00. Por falar em motores, não se esqueça que há qualificações no Grande Prémio das Américas em Moto GP às 18h35.

O futebol vai trazer-lhe muitas boas dores de cabeça. A não ser que tenha uma régie caseira, terá de optar, mas já lá vamos. É que é importante não esquecer que há um clássico de hóquei na final da Taça. Um FC Porto-Benfica a partir das 17h00. Destaque ainda para o voleibol, onde (18h00) o Sporting joga a sobrevivência no campeonato diante da Fonte do Bastardo, equipa açoriana que está a uma vitória de se juntar ao Benfica na final.

Agora, o futebol! Há quatro jogos na Liga das 15h30 até já depois das 22h00. Benfica-Belenenses (18h00) e Tondela-Sporting (20h30) são o prato forte do dia por cá, mas lá fora também não se ficam: na Alemanha, em Inglaterra - Everton-Man United de Dalot, Bruno e Ronaldo às 12h30 - em França, Itália ou em Espanha, onde o Atlético Madrid de João Félix entra em campo às 15h30 em Maiorca.

O essencial da agenda desportiva para este sábado:

FUTEBOL

I Liga, 29.ª jornada:

Paços de Ferreira - Marítimo, 15:30 (SportTV1): Nuno Dantas

Boavista - Arouca, 18:00 (SportTV1): Vítor Maia

Benfica - Belenenses SAD, 18:00 (BTV): Adérito Esteves

Tondela - Sporting, 20:30 (SportTV1): Mariana Rebelo da Silva

II Liga, 29.ª jornada:

Casa Pia - Farense, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - Estrela da Amadora, 14:00 (BTV)

Mafra - Desportivo de Chaves, 14:00 (SportTV+)

Vilafranquense - Académico de Viseu, 15:30.

Liga alemã, 29.ª jornada:

Bayern Munique - Augsburgo, 14:30 (Eleven 2)

Wolfsburgo - Arminia Bielefeld, 14:30 (Eleven 6)

Colónia - Mainz, 14:30 (Eleven 5)

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven 4)

Hertha Berlim - Union Berlim, 17:30 (Eleven 2).

Liga inglesa, 32.ª jornada:

Everton - Manchester United, 12:30 (SportTV2)

Arsenal - Brighton, 15:00 (SportTV3)

Southampton - Chelsea, 15:00 (SportTV2)

Watford - Leeds, 15:00

Aston Villa - Tottenham, 17:30 (SportTV2).

Liga francesa, 31.ª jornada:

Reims - Rennes, 16:00 (Eleven 3)

Clermont - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 2).

Liga espanhola, 31.ª jornada:

Cádiz - Betis, 13:00 (Eleven 1)

Maiorca - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Villarreal - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Getafe, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 32.ª jornada:

Empoli - Spezia, 14:00 (SportTV6)

Inter Milão - Verona, 17:00 (SportTV3)

Cagliari - Juventus, 19:45 (SportTV2).

Fase de qualificação para o Mundial feminino 2023, 4.ª jornada:

Grupo H:

Alemanha - Portugal, 15:10 (Canal 11).

HÓQUEI EM PATINS

Liga Europeia, fase de grupos, 6.ª e última jornada:

Grupo A:

Amatori Lodi, Ita - Trissino, Ita, 19:30

La Vendeenne, Fra - Sporting de Tomar, Por, 19:30

Grupo B:

Diessbach, Sui - Sarzana, Ita, 16:30

Coutras, Fra - Valongo, Por, 20:00.

Taça de Portugal, final:

FC Porto-Benfica, 17:00 (A Bola TV).

Taça da Europa, quartos de final, 2.ª mão:

Calafell, Esp - Juventude de Viana, Por, 18:30

Lleida, Esp - Dinan Quevert, Fra, 19:30

Valdagno, Ita - Voltregà, Esp, 20:00

Follonica, Ita - Noisy Le Grand, Fra, 20:00.

MOTOCICLISMO

MotoGP: Grande Prémio das Américas, 4.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA::

Moto2, treinos livres, às 15:00 (SportTV4), e qualificações, às 18:35 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 15:55 (SportTV4) e 19:30 (SportTV4), e qualificações, às 20:10 (SportTV4)

Moto3, treinos livres, às 16:55 (SportTV4), e qualificações, às 21:10 (SportTV4).

VOLEIBOL

Liga, 3.ª fase, elite, play-offs, 4.º jogo:

Sporting - Fonte do Bastardo, 18:00.

ANDEBOL

Nacional, 23.ª jornada:

Xico Andebol - Benfica, 15:00

Madeira SAD - Maia/UMaia, 15:00

Águas Santas - Avanca, 18:00

FC Porto - ABC/UMinho, 19:00

Sanjoanense - FC Gaia, 21:00.

FÓRMULA 1

Grande Prémio da Austrália, 3.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Melbourne:

Treinos livres, às 04:00 (SportTV4)

Qualificação, às 07:00 (SportTV4).

BASQUETEBOL

Liga, 2.ª fase, 2.ª jornada:

Grupo A:

Oliveirense - Sporting, 21:00

Grupo B:

Póvoa - CAB Madeira, 15:30

Imortal - Lusitânia, 16:00

Grupo C:

Académica - Vitória de Guimarães, 21:00.

CICLISMO

Termina Volta ao País Basco, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e André Carvalho (Cofidis), em Espanha.