Depois do jogos de «loucos» entre Manchester City e Real Madrid nesta terça-feira, a fasquia está elevada e não se espera menos do que mais um grande duelo nesta quarta-feira quando Liverpool e Villarreal entrarem em campo a partir das 20h00 para a a 1.ª mão da 2.ª meia-final da Champions.

Esse é o prato forte de uma quarta-feira que terá, ainda assim, outros (bons) motivos de interesse. Em Itália, o calendário vai ficar, finalmente, quase acertado. São três jogos, com destaque para um Bolonha-Inter que pode ajudar a decidir a luta pelo título que tem estado ao rubro entre Milan e Inter.

Mas há mais: no ténis prossegue o Millennium Estoril Open, o único torneio ATP português que ainda tem um português em ação no quadro de singulares: Nuno Borges, que nesta quarta-feira defronta o 5.º cabeça de série Frances Tiafoe. É para seguir na CNN, no TVI Player e no Maisfutebol.

O essencial para esta quarta-feira:

Liga dos Campeões, meias-finais, 1.ª mão:

Liverpool - Villarreal, 20:00 (Eleven1)

Liga italiana, jogos em atraso da 20.ª jornada:

Fiorentina - Udinese, 17:00 (SportTV1)

Atalanta - Torino, 19:15 (SportTV3)

Bolonha - Inter Milão, 19:15 (SportTV1).

Taça Revelação, fase de grupos, 2.ª jornada:

Leixões - Marítimo, 14:30

Estoril Praia - Portimonense, 17:00.

Prossegue Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, até 01/05

Programa do quadro de singulares:

13h00: Alejandro Davidovich Fokina-Bernabe Zapata Miralles

Seguido de...

Nuno Borges-Frances Tiafoe

Não antes das 18h00

Pablo Cuevas-Fernando Verdasco

Seguido de...

Albert Ramos-Vinolas - Soonwoo Kwon