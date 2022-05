Nesta terça-feira, Villarreal e Liverpool discutem em Espanha qual é a primeira equipa a garantir um lugar na final da Liga dos Campeões.

A equipa inglesa defende uma vantagem de dois golos, mas o «submarino amarelo» já mostrou ser capaz de surpreender e promete fazer pela vida para prolongar o conto de fadas que tem estado a viver. A partida arranca às 20h00, terá transmissão na Eleven 1 e o Maisfutebol leva até si tudo, em texto e em vídeo, sobre este grande jogo.

Nesta terça-feira, o Benfica joga o acesso à final-four da Liga Europeia. As águias defende, na Eslovénia diante do Gorenje Velenje, uma vantagem de sete golos alcançada no jogo da 1.ª mão na Luz.

O ESSENCIAL PARA ESTA TERÇA-FEIRA:

Liga dos Campeões, meias-finais, 2.ª mão:

Villarreal - Liverpool, 20:00 (Eleven 1).

Andebol

Liga Europeia, quartos de final, 2.ª mão:

Gorenje Velenje - Benfica, 18:45 locais (17:45 em Lisboa, BTV).

Taça Revelação, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A:

Estoril Praia - Marítimo, 14:00

Portimonense - Leixões, 14:00.

Surf

Circuito Mundial WSL, prossegue 5.ª etapa, Margaret River, Austrália, com a participação de Frederico Morais

Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, recebe a equipa do Benfica, vencedora da UEFA Youth League, nos Paços do Concelho, às 17:00.