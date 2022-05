Nesta quarta-feira ficará a conhecer-se o primeiro vencedor de uma das três competições de clubes da UEFA. A partir das 20h00, o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, e o Rangers, carrasco do Sp. Braga, defrontam-se em Sevilha na final da Liga Europa.

Esta quarta-feira até pode ser um dia de pouco futebol mas, ainda assim, não faltam motivos de interesse. Jogam-se, por exemplo os «quartos» da Taça de Portugal em futsal, e no hóquei arranca o play-off de apuramento do campeão, com os primeiros jogos dos quartos de final.

E, não se esqueça (!), prossegue a Volta a Itália, onde João Almeida é segundo na geral.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA PARA ESTA QUARTA-FEIRA

LIGA EUROPA: FINAL

Eintracht Frankfurt - Rangers, 20:00 (SportTV1).

ANDEBOL

Benfica - Maia/UMaia, 19:00 (BTV), campeonato

CICLISMO

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates):

11.ª etapa: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 203 km.

FUTSAL

Taça de Portugal, quartos de final, no Pavilhão Multiusos de Sines:

Marítimo - Eléctrico, 11:00

Quinta dos Lombos - Leões Porto Salvo, 14:00

Sporting - Candoso, 17:00

Benfica - ADCR Caxinas, 21:00.

HÓQUEI

Campeonato Nacional, play-off, apuramento de campeão, quartos de final, 1.º jogo:

Sporting - HC Braga, 20:00

Oliveirense - Óquei de Barcelos, 20:00

FC Porto - Sporting de Tomar, 20:30

Benfica - Valongo, 21:00.