A luta pelo título na Premier League ainda vai ter de esperar alguns dias, mas nesta quinta-feira joga-se muito no que diz respeito à luta pela permanência.

O Everton ainda não está a salvo, mas uma vitória na receção ao Crystal Palace (19h45) permite ao histórico de Liverpool evitar matematicamente a descida. Na mesma luta está o Burnley, que mede forças em Birmingham com o Aston Villa (20h00). Destaque ainda para a receção do Chelsea ao Leicester (20h00): basta um empate para que os londrinos «tranquem» definitivamente o pódio da Premier League, ficando por atribuir a ordem dos dois primeiros lugares.

Na Alemanha, Hertha Berlim e Hamburgo começam a decidir quem fica com a última vaga na Bundesliga na próxima época: a 1.ª mão do play-off joga-se na capital e a bola começa a rolar no Olímpico às 19h30.

De futebol é quase tudo, mas não faltam outros motivos de interesse: há meias-finais da Taça de Portugal de futsal, o arranque do Rali de Portugal (WRC) e a 12.ª etapa do Giro, onde João Almeida é terceiro na geral e a prova vai começar a endurecer.

LIGA INGLESA

Aston Villa - Burnley, 20:00 (SportTV4).

Everton - Crystal Palace, 19:45 (SportTV5).

Chelsea - Leicester, 20:00 (SportTV1)

AUTOMOBILISMO

Rali de Portugal, 4.ª prova do Nacional de Ralis e 4.ª prova do Mundial de ralis (WRC):

Shakedown (Paredes), 4,55 km, 09:01

SS1 Coimbra, 2,82 km, 19:03.

CICLISMO

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates):

12.ª etapa: Parma - Génova, 204 km.

FUTSAL

Taça de Portugal, meias-finais, no Pavilhão Multiúsos de Sines.

Quinta dos Lombos - Sporting, 17:00

Marítimo - Benfica, 21:00.

TAEKWONDO

Campeonatos da Europa, com a participação de portugueses, em Manchester, Reino Unido:

Rui Bragança (-63 kg).