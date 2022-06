Para esta sexta-feira estão marcadas as meias-finais masculinas de Roland Garros. No dia em que completa 36 anos, Rafael Nadal tentará apurar-se para a 14.ª final em Paris, onde venceu sempre (!) que chegou ao derradeiro encontro. Mas, para isso, isso terá de levar a melhor sobre o alemão Alexander Zverev. Na outra meia-final, mais tarde, vão defrontar-se Casper Ruud e Marin Cilic: deste encontro sairá um finalista provável (e inédito) no pó de tijolo do torneio dos três mosqueteiros.

Este é um dos pratos fortes do desporto nesta sexta-feira, mas o menu terá também muito futebol. Na Liga das Nações há um França-Dinamarca e um interessante Bélgica-Países Baixos.

Destaque ainda para o futsal, onde Sp. Braga e Benfica podem garantir já um lugar nas meias-finais do campeonato.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA PARA ESTA SEXTA-FEIRA:

Meias-finais do quadro masculino de singulares de Roland Garros

Rafael Nadal-Alexander Zverev: não antes das 13h45

Casper Ruud-Marin Cilic: nao antes das 16h30

Liga das Nações, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo A1:

Croácia - Áustria, 19:45 (SportTV3)

França - Dinamarca, 19:45 (SportTV2)

Grupo A4:

Bélgica - Países Baixos, 19:45 (SportTV1)

Grupo C3:

Cazaquistão - Azerbaijão, 15:00 (SportTV1)

Bielorrússia - Eslováquia, 19:45 (SportTV4)

Grupo D1:

Letónia - Andorra, 17:00 (SportTV1)

Liechtenstein - Moldávia, 19:45 (SportTV5).

Jogos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2023):

Grupo B:

Togo - Essuatíni, 17:00

Burkina Faso - Cabo Verde, 20:00

Grupo H:

Ilhas Comores - Lesoto, 14:00

Costa do Marfim - Zâmbia, 20:00.

Liga, play-off, quartos de final, 2.º jogo, até 04:

Eléctrico - Sporting de Braga, 19:00.

Benfica - Leões Porto Salvo, 21:00

MotoGP: Grande Prémio da Catalunha, 9.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Espanha:

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e 12:15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV4) e 13:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:55 (SportTV4) e 14:10 (SportTV4).