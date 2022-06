A Seleção Nacional continua a ultimar a preparação para o jogo frente à República Checa, da Liga das Nações, e Fernando Santos e um jogador antecipam esse desafio esta quarta-feira.

A conferência, na Cidade do Futebol, está agendada para as 12h30, já depois do treino, que começa às 10h30.

O selecionador checo, Jaroslav Silhavy, fala aos jornalistas às 18h15, no Estádio de Alvalade, local onde decorre o encontro.

Continuando na Liga das Nações, esta noite há mais jogos, das diferentes divisões. O destaque vai para a Bélgica, do benfiquista Vertonghen, que recebe a Polónia, e da Ucrânia, do também benfiquista Yaremchuk, que joga na República da Irlanda, dias depois da desilusão do não apuramento para o Mundial.

No Benfica, é dia de assembleia-geral ordinária, para deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção para o exercício de 2022/2023, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz. A reunião tem início às 20h30.

Ainda no futebol, é dia do julgamento de Joseph Blatter e Michel Platini, antigos presidentes da FIFA e da UEFA, respetivamente, no âmbito de suspeitas de fraude, na Suíça.

No voleibol, a seleção masculina entra em ação da European Golden League às 19h30, frente à Eslováquia. Na European Silver League, a seleção feminina recebe o Luxemburgo às 21h00, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

No ciclismo, prossegue o Critérium du Dauphiné, com a participação de Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e Ivo Oliveira (UAE-Emirates), em França.

Por último, no basquetebol, e já na madrugada de quinta-feira (02h00), é dia do terceiro jogo das finais da NBA, entre os Boston Celtics e os Golden State Warriors (SportTV1).

Os jogos desta quarta-feira:

Liga das Nações, fase de grupos, 2.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A4:

Bélgica - Polónia, 19:45 (SportTV1)

País de Gales - Países Baixos, 19:45 (SportTV2)

Grupo B1:

República da Irlanda - Ucrânia, 19:45 (SportTV6)

Escócia - Arménia, 19:45 (SportTV3).

Jogos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2023), até 09 (horas de Lisboa):

Grupo F:

Uganda - Níger, 14:00

Tanzânia - Argélia, 17:00

Grupo G:

Congo – Gâmbia, 17:00

Grupo I:

Gabão – Mauritânia, 17:00

Sudão - RD Congo, 20:00.

Grupo L:

Benim - Moçambique, 20:00.

Qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21, até 14 (horas de Lisboa):

Grupo D:

Islândia - Bielorrússia, 19:00.