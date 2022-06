Sexta-feira, 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Um feriado com muito desporto para acompanhar ao longo do dia, com destaque para os jogos da Liga das Nações, para os play-offs das meias-finais de futsal e hóquei em patins, mas também para o arranque do Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1.

Na Liga das Nações, destaque para os jogos do Grupo 1 da Liga A, com a França, campeã do Mundo, a visitar a Áustria (19h45), à procura da primeira vitória, depois da surpreendente derrota, em casa, diante da Dinamarca (1-2) e do empate concedido diante da Croácia (1-1). A Dinamarca, que lidera o grupo, com seis pontos, recebe a Croácia à mesma hora.

Há mais cinco jogos das ligas B, C e D (veja a lista completa no fundo do artigo), dos quais destacamos o Albânia-Israel (19h45) que vai contar com arbitragem portuguesa, sob o comando de Tiago Martins.

Esta sexta-feira também vamos estar atentos à 7.ª jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, numa ronda em que o Sporting pode ficar muito perto de festejar o título. Os leões lideram a competição com 18 pontos, mais seis do que o Sp. Braga que esta sexta-feira defronta o FC Porto (11h00). Em caso de derrota, os minhotos podem ver o Sporting, que no sábado visita o Belenenses, aumentar a vantagem para 9 pontos com apenas três jornadas por disputar.

Do futebol passamos para o hóquei em patins e para o quarto jogo, sempre escaldante, entre o Benfica e o Sporting, marcado para as 17h00, relativo ao play-off das meias-finais. Os leões, com uma vantagem de 2-1, partem para este jogo com a final à vista, mas o Benfica ainda pode empatar e adiar a decisão para uma «negra» já com o FC Porto à espera para a decisão do título.

No futsal também se jogam os primeiros jogos dos play-off das meias-finais, com o Sporting a defrontar o Fundão (19h00) e o Benfica a medir forças com o Elétcrico (21h00).

Das modalidades passamos para os motores, como muita atividade prevista para esta sexta-feira, com natural destaque para os primeiros treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão, 8.ª prova do Mundial de Fórmula 1, que vão decorrer entre o meio-dia e as 15h00 (Sport TV 4).

Fazemos também referência ao Rali da Polónia, quarta prova do European Rally Championship, e também para o WTCR, terceira prova do Mundial de Carros de Turismo, com a participação de Tiago Monteiro, no circuito de Hungaroring, na Hungria, com os testes marcados para as 13h10.

A nível interno, arranca o Rali de Castelo Branco, quinta prova do Nacional de Ralis, com treinos livres e qualificação, em Vila Velha de Ródão, das 15h00 às 17h00

Uma chamada de atenção ainda para o ciclismo, com destaque para a sexta etapa do Critério de Dauphiné, com a participação de Rúben Guerreiro e Ivo Oliveira, numa etapa de 196,4 quilómetros entre Rives e Gap, destacando-se duas contagens de montanha de segunda categoria.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

Liga das Nações (fase de grupos):

Áustria - França, 19:45 (SportTV1)

Dinamarca - Croácia, 19:45 (SportTV2)

Albânia - Israel, 19:45 (SportTV4)

Azerbaijão - Eslováquia, 17:00 (SportTV1)

Bielorrússia - Cazaquistão, 19:45

Moldávia - Letónia, 17:00 (SportTV5)

Andorra - Liechtenstein, 19:45 (SportTV5).

Campeonato de Juvenis (7.ª jornada):

Sp. Braga-FC Porto, 11h00

Futsal (play-off, meias-finais, 1.º jogo):

Fundão - Sporting, 19:00

Eléctrico - Benfica, 21:00.

Hóquei em Patins (play-off, meias-finais, 4.º jogo):

Benfica - Sporting, 17:00.

Sub-18: Torneio Internacional de Lisboa

Portugal - Coreia do Sul, 18:00 (Estádio Nacional)