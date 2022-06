Esta terça-feira, atribui-se a última vaga para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar: a partir das 19h00, Costa Rica e Nova Zelândia defrontam-se no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. A partida disputa-se em Doha.

É também dia de Liga das Nações, com um grande jogo em perspetiva: Alemanha e Itália medem forças às 19h45.

Ainda na divisão A, a Bélgica, do benfiquista Vertonghen, joga no terreno da Polónia. Já na divisão B, a Ucrânia de Yaremchuk (Benfica) recebe a República da Irlanda. Ambos os encontros são também às 19h45.

Esta terça-feira termina também o Torneio Internacional de Lisboa de sub-18, com um duelo entre Portugal e República Checa.

É também dia do sorteio da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2022/23, em Nyon, na Suíça. O caminho dos milhões começa aqui.

Os jogos desta terça-feira:

Liga das Nações, fase de grupos, 4.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A3:

Inglaterra - Hungria, 19:45 (SportTV2)

Alemanha - Itália, 19:45 (SportTV1)

Grupo A4:

Países Baixos - País de Gales, 19:45 (SportTV4)

Polónia - Bélgica, 19:45 (SportTV5)

Grupo B1:

Arménia - Escócia, 17:00 (SportTV1)

Ucrânia - República da Irlanda, 19:45 (SportTV6)

Grupo B3:

Bósnia-Herzegovina - Finlândia, 19:45

Roménia - Montenegro, 19:45

Grupo C1:

Luxemburgo - Ilhas Faroé, 19:45

Turquia - Lituânia, 19:45

Grupo D1:

Moldávia - Andorra, 17:00 (SportTV4)

Liechtenstein - Letónia, 19:45.

Play-off intercontinental de qualificação para o Mundial do Qatar 2022, em Doha (horas de Lisboa):

Costa Rica - Nova Zelândia, 19:00.

Termina Torneio Internacional de Lisboa, com a participação da seleção portuguesa de sub-18:

Portugal - República Checa, 18:00 (Estádio Nacional).