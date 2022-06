A época futebolística a nível de clubes já acabou já acabou, e agora restam-nos as seleções para manter o «bichinho» vivo. Mas há outras coisas a acontecer.

Voltando ao futebol, é dia da Seleção Nacional de futebol feminino preparar o Euro que aí vem: as comandadas de Francisco Neto defrontam a Grécia em jogo particular esta quarta-feira, a partir das 18h00 (Canal11), no Estádio do Restelo, em Belém.

Nas modalidades é dia de emoções fortes.

No hóquei em patins, realiza-se o terceiro jogo da final do campeonato, entre FC Porto e Benfica. É em casa dos dragões, a partir das 20h00 (Porto Canal). Recorde-se que a eliminatória está empatada, com uma vitória para cada equipa.

Já no futsal temos o segundo dérbi da final do campeonato. Depois do triunfo no primeiro encontro, o Sporting joga em casa do rival Benfica a partir das 21h00, com transmissão no Canal11.

No ténis, prossegue a qualificação para o Torneio de Wimbledon, com dois portugueses em ação. Nuno Borges defronta o japonês Hiroki Moriya, ao passo que Gastão Elias medirá forças com o australiano Max Purcell.

De resto, prossegue ainda, na Suíça, o julgamento de Joseph Blatter e Michel Platini, antigos presidentes da FIFA e da UEFA, respetivamente, por suspeita de fraude no caso de pagamento suspeito em detrimento da FIFA, em Bellinzona, na Suíça.