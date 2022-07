O Europeu feminino, no qual vai estar presente Portugal, começa já nesta quarta-feira. A anfitriã Inglaterra e a Áustria dão o pontapé de saída num palco mítico do futebol: Old Trafford, casa do Manchester United.

Enquanto isso, Portugal, que só entra em ação no dia 9, prossegue a preparação no centro de treinos a academia do Manchester City.

O dia ficará marcado por mais jogos a contar para a 1.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e, por cá, Ivo Vieira dará a primeira conferência de imprensa enquanto treinador do Gil Vicente.

Destaque ainda para a 5.ª etapa da Volta a França, num dia sem grandes dificuldades e propício a fugas ou a uma chegada ao sprint com o pelotão compacto, e para o torneio de Wimbledon, onde serão conhecidos os últimos dois semifinalistas dos quadros masculino e feminino.

CAMPEONATO DA EUROPA FEMININO:

Grupo A:

Inglaterra - Áustria, 20:00 (Canal 11).

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina

Treino, na Manchester City Academy (relvado n.º 6), às 11:00.

FUTEBOL NACIONAL:

Apresentação de Ivo Vieira como treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos (entrada pela porta de imprensa), às 12:30.

LIGA DOS CAMPEÕES:

1.ª pré-eliminatória (1.ª mão)

Tobol Kostanay-Ferencváros, 15h00

Bodoe/Glimt-Klaksvik, 17h00

HJK Helsínquia-RFS, 17H00

F91 Dudelange-KF Tirana, 18h30

Zrinjski Mostar-Sheriff, 19h00

Maribor-Shakhtyor Soligorsk, 19h15

Slovan Bratislava-Dínamo Batumi, 19h30

CICLISMO:

Prossegue Volta a França

5.ª etapa:

Lille - Arenberg Porte du Hainaut, 157 km.

TÉNIS

Prossegue o torneio de Wimbledon:

Singulares masculinos:

Cristiano Garin-Nick Kyrgios, 14h30

Taylor Fritz-Rafael Nadal, 15h00

Singulares femininos:

Ajla Tomljanovic-Elena Rybakina, 13h00

Simona Halep-Amanda Anisimova, 13h30