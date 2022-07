Depois de uma segunda com pouca atividade desportiva, nesta terça-feira não faltarão motivos de interesse.

No futebol prossegue o Europeu feminino em Inglaterra e há decisões na 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No ciclismo, o Tour volta à estrada após um dia de descanso e no andebol Portugal mede forças com a Dinamarca no Euro sub-20 que está a decorrer no nosso país.

Há ainda mais motivos de interesse do basquetebol ao ténis, passando pelo surf.

FUTEBOL

Europeu de Inglaterra:

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Treino, no Leigh Sports Village, em Wigan, às 11h00.

Conferência de imprensa de antevisão do jogo com os Países Baixos, às 17h30.

Grupo B:

Dinamarca - Finlândia, 17h00

Alemanha - Espanha, 20h00

Liga dos Campeões:

1.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, 2.ª mão

RFS-HJK Hensínquia, 16h30

Lincoln Red Imps-Shkupi, 17h00

Qarabag-Lech Poznan, 17h00

Zalgiris Vilnius-Ballkani, 17h00

Sheriff-Zrinjski Mostar, 18h00

Hibernians-Shamrock Rovers, 19h00

KF Tirana-F91 Dudelange, 19h00

Klaksvik-Bodoe/Glimt, 19h00

Sutjeska-Ludogorets, 20h00

Vikingur Reiquejavique-Malmo, 20h30

Pré-época:

Portimonense-Birmingham, 19h00

Sp. Braga-Arouca, 18h00

CICLISMO

Prossegue Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), até 24.

10.ª etapa:

Morzine - Megève, 148,1 km.

ANDEBOL

Prossegue Campeonato da Europa de sub-20, com a participação da seleção portuguesa, em Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos, até 17.

Ronda intermédia, até 13

Ronda principal, até 13:

Grupo M1 (Vila Nova de Gaia):

Espanha - Hungria, 17h00

Portugal - Dinamarca, 19h30.

BASQUETEBOL

Prossegue Campeonato da Europa feminino de sub-20, Divisão A, com a participação da seleção portuguesa, em Sopron, na Hungria, até 16 (horas de Lisboa):

oitavos de final:

Portugal - Bulgária, 18h45.

SURF

Circuito Mundial WSL, 9.ª etapa, Corona Open J-Bay, Cabo Oriental, África do Sul, até 21.

TÉNIS

Prossegue torneio de Bastad, Suécia, com a participação de João Sousa e Pedro Sousa, até 17.