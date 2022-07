Segunda-feira determinante para as expetativas do Benfica com a realização do sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A equipa de Roger Schmidt será cabeça de série e já conhece os potenciais adversários que lhe podem surgir no caminho.

Mónaco [França], Sturm Graz [Áustria], St. Gilloise [Bélgica], Midtjylland [Dinamarca] ou AEK Larnaca [Chipre] são os possíveis adversários, mas os dois últimos têm ainda de jogar a segunda pré-eliminatória para saber quem avança para a terceira.

O sorteio, que vai decorrer mais uma vez em Nyon, na Suíça, tem início marcado para as 11h00 e poderá acompanhara EM DIRETO no Maisfutebol com todas as infirmações ao minuto.

Uma hora depois também terá lugar o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, pelas 13h00, também se vão conhecer os emparelhamentos da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Entretanto, em Inglaterra, prossegue o Campeonato da Europa feminino, que vai fechar o Grupo D com a Islândia a defrontar a França e a Itália a bater-se com a Bélgica. Os dois últimos jogos da fase de grupos começam às 20h00.

Num dia em que o futebol faz uma pausa, destaque também para o Campeonato da Europa de sub-20, Divisão A, com a participação da seleção portuguesa, em Podgorica, Montenegro. Portugal vai defrontar a Grécia a partir das 13h15 de Lisboa.

Em dia de descanso no Tour, em França, vamos também estar atentos aos Mundiais de Atletismo que estão a decorrer em Eugene, Oregon, nos Estados Unidos, com a participação de vários atletas portugueses (veja aqui o programa completo).

Os jogos desta segunda-feira

Campeonato da Europa feminino

Grupo D:

Islândia - França, 20:00

Itália - Bélgica, 20:00.

Jogos de pré-época

Borussia Dortmund-Valencia, 18h00