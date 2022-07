Esta quinta-feira é dia de Vitória, a primeira equipa portuguesa a entrar em ação, em jogos oficiais, na temporada de 2022/23. A equipa comandada por Moreno volta a defrontar os húngaros do Puskás Akadémia, agora na Pancho Arena, num jogo relativo à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência que tem início marcado para as 20h00 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

A equipa minhota venceu o jogo da primeira mão, no Dom Afonso Henriques, com três misseis e está com um pé na próxima fase da terceira competição da UEFA. Nesse sentido, Moreno anunciou esta quarta-feira, já na Hungria, que vai abordar o jogo «com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso e com a mesma humildade de há uma semana».

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Conferência (2.ª pré-eliminatória/2.ª mão):

Astana-Rakow Czestochowa, 16h00

FC Milsami Orhei-KuPS, 17h00

FK Qabala-Fehervar, 17h00

Kisvarda-Kairat Almaty, 17h00

Paide linnameeskond-Arat Armenia, 17h00

Elfsborg-Molde, 17h45

Maccabi Netanya-Istambul Basaksehir, 17h45

APOEL Nicósia-Botev Plovdiv, 18h00

Dínamo Batumi-Lech Poznan, 18h00

Djugaarden-Rijeka, 18h00

FCI Levadia-Hibernians, 18h00

FK Nefchi-Aris Limassol, 18h00

Lillestrom-SJK, 18h00

Newtown-Spartak Trnava, 18h00

Olimpija Ljubjiana,-Sepsi OSK, 18h00

CSKA Sofia-FK Makedonija, 18h00

Radnicki Nis-Gzira United, 18h00

Riga-Ruzomberol, 18h00

Slavia Praga-St. Joseph’s, 18h00

Viborg-Suduva, 18h00

Viking-Sparta Praga, 18h00

CS Universitatea Craiova-Vllaznia, 18h30

Steaua Bucareste-Saburtalo, 18h30

Maccabi Tel Aviv-Zira, 18h30

PAOK-Levski Sofia, 18h30

Lechia Gdansk-Rapid Viena, 18h45

Brondby-Pogon, 19h00

Cukaricki-Union Luxembourg, 19h00

Dínamo Minsk-Hapoel Beer Sheva, 19h00

Drita-Antuérpia, 19h00

Vaduz-Koper, 19h00

Hamrun Spartans-velez Mostar, 19h00

KF Shkendija-Valmieras, 19h00

Konyaspor-BATE Borisov, 19h00

Laci-CS Petrocub, 19h00

Mura-St. Patrick, 19h00

Sligo Rovers-Motherwell, 19h00

Young Boys-FK Liepaja, 19h00

Buducnost-Breidablik, 19h30

Osijek-FC Kyzylzhar, 19h30

FK Tuzla-AZ Alkmaar, 19h45

Tre Flori-B36 Torshavn, 19h45

Crusaders-Basileia, 20h00

DAC 1904-Vikingur, 20h00

Puskás Akdémia- V. GUIMARÃES, 20h00

Zrinjski Mostar-KF Tirana, 20h00

CAN (fase de qualificação):

Sudão do Sul-Etiópia, 14h00