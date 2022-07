Dia 31, dia de finais.

A primeira é às 17h00, no mítico Estádio de Wembley: Inglaterra e Alemanha discutem quem será a nova campeã da Europa de futebol feminino. As alemãs são as maiores vencedoras da história do torneio, mas jogam em casa da rival inglesa. «It's coming home?»

Mais tarde, às 19h00, Telavive recebe a Supertaça de França. O campeão Paris Saint-Germain, dos portugueses Vitinha, Nuno Mendes e Danilo, defronta o Nantes.

Na Alemanha, prossegue a primeira eliminatória da Taça. Este sábado, várias equipas da Bundesliga estarão em ação, como o Borussia Monchengladbacg ou o Hoffenheim.

Por cá, a armada lusa do Wolverhampton, liderada por Bruno Lage, defronta o Farense, um dia depois do empate com o Sporting. O encontro, no Estádio de São Luís, tem início previsto para as 18h45.

No ciclismo, termina a Volta a França feminina, ao passo que no ténis é dia de dois prodígios medirem forças numa final: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz discutem o título de Umag, na Croácia, a partir das 19h00.

Por último, mas não menos importante, é dia de Fórmula 1. O Hungaroring recebe o Grande Prémio da Hungria a partir das 14h00. George Russell, da Mercedes, parte da pole position, à frente dos Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Os jogos deste domingo:

Campeonato da Europa feminino, no Estádio de Wembley, em Inglaterra.

Final:

Inglaterra - Alemanha, às 17:00 (Canal 11).

Supertaça de França, Troféu dos Campeões, no estádio Bloomfield, em Telavive, Israel (horas de Lisboa):

Paris Saint-Germain - Nantes, 19:00 (Eleven1).

Taça da Alemanha, 1.ª eliminatória, até 01/08 (horas de Lisboa):

Bremer - Schalke 04, 12:00

Kaiserslautern - Friburgo, 14:30

Blau-Weiß Lohne - Augsburgo, 14:30

Oberachern - Borussia Mönchengladbach, 14:30

Rödinghausen - Hoffenheim, 14:30

Erzgebirge Aue - Mainz, 17:00

Eintracht Brunswick - Hertha Berlim, 17:00.

Jogo de apresentação do Nacional, no Estádio da Madeira:

Nacional - Santa Clara, 17:00.

Troféu José Gomes, no Estádio José Gomes:

Estrela da Amadora, Por - Petro de Luanda, Ang, 19:30.

Jogo particular, no Centro de Treinos PortoGaia:

FC Porto B, Por - Liverpool B, Ing, 15:00 (Porto Canal).

2.ª edição do Troféu Emílio Macedo, no Estádio Municipal de Chaves:

Desportivo de Chaves, Por - Lugo, Esp, 18:30.

Jogo de apresentação da equipa do Farense, no Estádio de São Luís:

Farense, Por - Wolverhampton, Ing, 18:45 (SportTV2).