Está aí o primeiro grande clássico da época no futebol português: este domingo, a partir das 18h00, Sp. Braga e Sporting medem forças na Pedreira, em jogo da primeira jornada da Liga.

Mas não é só isso que vai acontecer.

Ainda por cá, o dia é de fartura no campeonato. Logo às 15h30, o Santa Clara apadrinha o regresso do Casa Pia à primeira divisão, nos Açores. Às 20h30, o Vitória de Guimarães defronta em Chaves o Desportivo, e à mesma hora Portimonense e Boavista defrontam-se no Algarve.

Em Inglaterra, é dia de Premier League. Se será dia de Cristiano Ronaldo, isso já é outra questão.

O Manchester United, que também conta com Bruno Fernandes e Diodo Dalot, inicia a campanha de 2022/23 em casa com o Brighton, às 14h00. Mais tarde, o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, viaja até Londres para jogar com o West Ham.

Também ao início da tarde, na Bundesliga, o Leipzig, de André Silva, defronta o Estugarda, do sportinguista Tiago Tomás.

No Brasil, às 20h00, o Palmeiras, de Abel, defende a liderança do Brasileirão com a receção ao Góias.

Este domingo marca também o regresso do MotoGP depois da pausa de verão. O Grande Prémio da Grã-Bretanha tem início às 13h00 (SportTV4) e Miguel Oliveira sai da 13.ª posição.

No voleibol, Portugal defronta a seleção de Montenegro às 16h30 (SportTV5), num jogo a contar para a qualificação para o Euro 2023.

É também dia de Volta a Portugal: a terceira etapa começa na Sertã e acaba com a subida à Torre, na Covilhã, após 159 quilómetros a pedalar.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 1.ª jornada, até 08:

Santa Clara - Casa Pia, 14:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV2)

Sporting de Braga - Sporting, 18:00 (SportTV1)

Portimonense - Boavista, 20:30 (SportTV2)

Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 1.ª jornada, até 08:

Feirense - Estrela da Amadora, 11.00 (SportTV1)

Moreirense - Vilafranquense, 15:30 (SportTV3)

FC Porto B - Sporting da Covilhã, 18:00 (Porto Canal).

Liga alemã, 1.ª jornada (horas de Lisboa):

Estugarda - Leipzig, 14:30 (Eleven3)

Colónia - Schalke 04, 16:30 (Eleven2).

Liga inglesa, 1.ª jornada:

Leicester - Brentford, 14:00 (Eleven2)

Manchester United - Brighton, 14:00 (Eleven1)

West Ham - Manchester City, 16:30 (Eleven1).

Liga francesa, 1.ª jornada (horas de Lisboa):

Toulouse - Nice, 12:00 (Eleven1)

Angers - Nantes, 14:00

Lens - Brest, 14:00 (Eleven6)

Lille - Auxerre, 14:00 (Eleven4)

Montpellier - Troyes, 14:00

Rennes - Lorient, 16:05 (Eleven4)

Marselha - Reims, 19:45 (Eleven1).

Taça de Itália, 1.ª ronda, até 08 (horas de Lisboa):

Verona - Bari, 17:00

Salernitana - Parma, 20:00

Monza - Frosinone, 20:15.

Troféu Joan Gamper, em Camp Nou, Barcelona:

FC Barcelona, Esp - Puma, Mex, 20:00 locais (19:00 em Lisboa, SportTV3).