O Benfica cumpre esta terça-feira mais um desafio deste exigente início de época que está a viver: os encarnados defrontam o Midtjylland a partir das 18h45, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No primeiro jogo, refira-se, a equipa de Roger Schmidt triunfou por 4-1.

45 minutos depois, tem início o outro encontro do dia que interessa ao Benfica: o Sturm Graz-Dínamo Kiev. É que quem vencer, terá pela frente as águias ou o Midtjylland no playoff. Para já, a vantagem é dos ucranianos, que venceram por 1-0 na primeira mão.

À mesma hora, refira-se, o PSV recebe o Mónaco, de Gelson Martins, numa partida referente à mesma fase da Champions. 1-1 foi o resultado de há uma semana.

No andebol, a Seleção Nacional de sub-18 entra em ação no Europeu da categoria, que decorre na Polónia. Portugal defronta a Hungria às 19h00.

No ténis prossegue o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, ao passo que na Volta a Portugal é dia de descanso.

Os jogos desta terça-feira:

3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, 2.ª mão:

Zalgiris – Bodo/Glimt, 17h00

Apollon – Maccabi Haifa, 18h00

Plzen – Tiraspol, 18h00

Pyunik – Estrela Vermelha, 18h00

Midtjylland – Benfica, 18h45 (SportTV1)

Dínamo Zagreb – Ludogorets, 19h00

Ferencvaros – Qarabag, 19h00

PSV – Mónaco, 19h30

Sturm Graz – Dínamo Kiev, 19h30 (Canal 11)

Rangers – Saint Gilloise, 19h45

Jogo antecipado da 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, 2.ª mão:

Shkupi - Shamrock Rovers, 20:00.