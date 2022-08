Depois do Benfica, esta quarta-feira é a vez de mais uma equipa portuguesa discutir o futuro nas competições europeias: o Vitória de Guimarães.

A partir das 17h00, os vimaranenses recebem o Hadjuk Split no D. Afonso Henriques, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. A equipa de Moreno corre contra o tempo, pois perdeu 3-1 na Croácia.

Ainda na Europa, é dia de Supertaça Europeia: Real Madrid e Eintracht Frankfurt discutem o troféu em Helsínquia, a partir das 20h00. O jogo terá transmissão em direto na TVI e também aqui no Maisfutebol.

Viajando para a América do Sul, o Palmeiras, de Abel, tem na madrugada de quarta para quinta-feira, à 01h30, mais um teste na defesa do título na Taça Libertadores: o verdão recebe o Atlético de Mineiro na segunda mão dos quartos de final, depois do empate a duas bolas no terreno do Galo.

À mesma hora, o Talleres, de Pedro Caixinha, defronta em casa o Vélez Sarsfield, e tem obrigatoriamente de vencer, pois está em desvantagem na eliminatória (3-2).

No Futebol Feminino, tem início a Supertaça, com as meias-finais.

Às 17h30, Benfica e Sp. Braga medem forças, e às 20h15 é a vez de Sporting e Famalicão entrarem em ação.

Na Volta a Portugal, é dia da quinta etapa, cujo percurso liga os 165,7 quilómetros entre a Mealhada e Miranda do Corvo.

No andebol, a Seleção Nacional de sub-18 prossegue a participação no Europeu da categoria: a partir das 19h00, há jogo ante a Alemanha.

Por último, no ténis, prossegue o Masters 1000 de Montreal.

Os jogos desta quarta-feira:

3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa, 2.ª mão:

Vitória de Guimarães, Por - Hajduk Split, Cro, 17:00 (SportTV1).

Supertaça Europeia, no Estádio Olímpico de Helsínquia (horas de Lisboa):

Real Madrid, Esp - Eintracht Frankfurt, Ale, 20:00 (TVI).

Supertaça feminina, meias-finais:

Benfica - Sporting de Braga, 17:30 (Canal 11)

Sporting - Famalicão, 20:15 (Canal 11).

Quartos de final da Taça Libertadores, 2.ª mão:

Palmeiras, Bra - Atlético Mineiro, Bra, 01:30 (SportTV1)

Talleres, Arg - Vélez Sarsfield, Arg, 01:30 (SportTV5)