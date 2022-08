Este sábado reserva-lhe um dia cheeeeeeeeeeio de futebol.

Haverá, certamente, decisões difíceis para tomar, como deixar cair uns jogos para poder acompanhar outros, mas é melhor assim, não é?

Por cá, há Casa Pia-Benfica e Sporting-Rio Ave. São os únicos dois jogos da Liga.

Em Inglaterra há Manchester United, Manchester City e um «português» Wolverhampton-Fulham, mas há também muito futebol na Alemanha, em Espanha, Itália e França, onde o PSG cada vez mais lusitano recebe o Montpellier.

O ESSENCIAL PARA ESTE SÁBADO:

FUTEBOL

I Liga, 2.ª jornada, até 15:

Casa Pia - Benfica, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Rio Ave, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 2.ª jornada, até 15:

Sporting da Covilhã - Feirense, 11:00 (SportTV1)

Estrela da Amadora - Farense, 15:30 (SportTV1)

Torreense - Nacional, 15:30 (SportTV5).

Liga alemã, 2.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Bayer Leverkusen - Augsburgo, 14:30

Leipzig - Colónia, 14:30 (Eleven6)

Hoffenheim - Bochum, 14:30

Hertha Berlim - Eintracht Frankfurt, 14:30

Werder Bremen - Estugarda, 14:30

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven3).

Liga espanhola, 1.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

Celta de Vigo - Espanyol, 16:00 (Eleven5)

Valladolid - Villarreal, 18:00 (Eleven2)

FC Barcelona - Rayo Vallecano, 20:00 (Eleven1).

Liga francesa, 2.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Mónaco - Rennes, 16:00

Paris Saint-Germain - Montpellier, 20:00 (Eleven2).

Liga italiana, 1.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

AC Milan - Udinese, 17:30 (SportTV3)

Sampdoria - Atalanta, 17:30 (SportTV4)

Lecce - Inter Milão, 19:45 (SportTV3)

Monza - Torino, 19:45 (SportTV4).

Liga inglesa, 2.ª jornada, até 15:

Aston Villa - Everton, 12:30 (Eleven1)

Arsenal - Leicester, 15:00 (Eleven2)

Brighton - Newcastle, 15:00

Manchester City - Bournemouth, 15:00 (Eleven1)

Southampton - Leeds, 15:00 (Eleven4)

Wolverhampton - Fulham, 15:00 (Eleven3)

Brentford - Manchester United, 17:30 (Eleven1).

CICLISMO

Prossegue Volta a Portugal, até 15:

8.ª Etapa:

Viana do Castelo – Fafe, 182,4 km.

NATAÇÃO

Prosseguem Campeonatos da Europa, no Lido di Ostia e no Foro Itálico, em Roma, com a participação de portugueses, até 21.

SURF

Circuito Mundial WSL, prossegue 10.ª etapa, Outerknown Tahiti Pro, Tahiti, Polinésia Francesa, até 21.

TÉNIS

Prosseguem torneios de Toronto (Can) e Concord (Massachusetts, EUA), femininos, até 14.

Prossegue Masters 1000 de Montreal, Canadá, masculinos, até 14.