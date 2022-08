Hoje vai ser notícia

Este domingo reserva-lhe um dia cheeeeeeeeeeio de futebol.

Haverá, certamente, decisões difíceis para tomar, como deixar cair uns jogos para poder acompanhar outros, mas é melhor assim, não é?

Por cá, há Boavista-Santa Clara, Vizela-FC Porto e V.Guimarães-Estoril. Este é o «menu» de jogos da Liga.

Em Inglaterra há um dérbi entre o Chelsea e o Tottenham e um Nottingham Forest-West Ham, mas há também muito futebol na Alemanha, em Itália, França e Espanha, aí com destaque para a estreia do Real Madrid na Liga Espanhola após ter vencido a Supertaça Europeia.

O ESSENCIAL PARA ESTE DOMINGO:

FUTEBOL

I Liga, 2.ª jornada, até 15:

Boavista - Santa Clara, 15h30 (SportTV2)

Vizela - FC Porto, 18h00 (SportTV1).

V. Guimarães - Estoril, 20h30 (SportTV1).

II Liga, 2.ª jornada, até 15:

Académico Viseu - Moreirense, 11h00 (SportTV1)

BSAD - FC Porto B, 15h30 (SportTV5)

Vilafranquense - Oliveirense, 15h30 (SportTV3).

Liga alemã, 2.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Mainz - Union Berlim, 14h30 (Eleven2)

Bayern Munique - Wolfsburgo, 16h30 (Eleven2)

Liga espanhola, 1.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

Cadiz - Real Sociedad, 16h30 (Eleven3)

Valência - Girona, 18h00 (Eleven3)

Almeria - Real Madrid, 21h00 (Eleven1).

Liga francesa, 2.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Ajaccio - Lens, 14h00 (Eleven4)

Auxerre - Angers, 14h00 (Eleven5)

Reims - Clermont, 14h00 (Eleven6)

Troyes - Toulouse, 14h00

Nice - Estrasburgo, 16h05 (Eleven4)

Brest - Marselha, 19h45 (Eleven2)

Liga italiana, 1.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

Fiorentina - Cremonese, 17h30 (SportTV3)

Lazio - Bolonha, 17h30 (SportTV4)

Salernitana - Roma, 19h45 (SportTV2)

Spezia - Empoli, 19h45 (SportTV3)

Liga inglesa, 2.ª jornada, até 15:

Nottingham Forest - West Ham, 14h00 (Eleven1)

Chelsea - Tottenham, 16h30 (Eleven1)

CICLISMO

Prossegue Volta a Portugal, até 15:

9.ª Etapa:

Paredes – Mondim de Basto (Senhora da Graça), 174,5 km. (RTP1)

NATAÇÃO

Prosseguem Campeonatos da Europa, no Lido di Ostia e no Foro Itálico, em Roma, com a participação de portugueses, até 21.

TÉNIS

Prosseguem torneios de Toronto (Can) e Concord (Massachusetts, EUA), femininos, até 14.

Prossegue Masters 1000 de Montreal, Canadá, masculinos, até 14.