Esta segunda-feira até pode ser feriado, mas está longe de ser dia de descanso no que diz respeito à agenda desportiva.

A 2.ª jornada da Liga chega ao fim com três jogos e há muito futebol «lá fora». Em Espanha, por exemplo, o Atlético Madrid de João Félix entra em ação na Liga espanhola e em Inglaterra o Liverpool de Diogo Jota, Darwin e Luis Díaz recebe o Crystal Palace.

Nas modalidades há muito para ver, com destaque especial para o fim da Volta a Portugal em bicicleta com um contrarrelógio entre o Porto e Gaia.

FUTEBOL

Liga, 2.ª jornada:

Marítimo - Desportivo de Chaves, 15:30 (SportTV1)

Arouca - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Portimonense, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 2.ª jornada:

Mafra - Penafiel, 18:00 (SportTV3)

Leixões - Trofense, 20:30 (SportTV3).

Liga espanhola, 1.ª jornada:

Athletic Bilbao - Maiorca, 16:30 (Eleven1)

Getafe - Atlético de Madrid, 18:30 (Eleven2)

Betis - Elche, 20:30 (Eleven2).

Liga italiana, 1.ª jornada:

Verona - Nápoles, 17:30 (SportTV2)

Juventus - Sassuolo, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa, 2.ª jornada:

Liverpool - Crystal Palace, 20:00 (Eleven1).

CICLISMO

Termina Volta a Portugal:

10.ª etapa:

Porto – Vila Nova de Gaia, 18,6 km (CRI).

CAMPEONATOS EUROPEUS MULTIDESPORTOS

Atletismo:

Lançamento do peso masculino: Qualificação - Tsanko Arnaudov, 09:00.

Maratona feminina: Sara Moreira, Solange Jesus, Susana Cunha, 09:30.

100 metros femininos: Lorene Bazolo, 10:05.

100 metros masculinos: Carlos Nascimento, 10:40.

Lançamento do peso feminino: Auriol Dongmo, Jessica Inchude, 10:20.

Maratona masculina: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona), 10:30 - Final.

400 metros: João Coelho, 18:00.

Lançamento do disco feminino: Irina Rodrigues, Liliana Cá, 18:25.

400 metros femininos: Cátia Azevedo, 18:35.

Triplo salto masculino: Pedro Pablo Pichardo, Tiago Pereira, 19:05.

1.500 metros masculinos: Isaac Nader, 19:15.

Ciclismo:

Omnium - Maria Martins

Omnium - Daniel Dias

Escalada, até 18.

Ténis de mesa, com Inês Matos, Fu Yu, Matilde Pinto, Patrícia Santos, Shao Jieni, João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia:

Final pares mistos. Singulares masculinos e femininos, fase de grupos.

Voleibol de praia

NATAÇÃO

Prosseguem Campeonatos da Europa, no Lido di Ostia e no Foro Itálico, em Roma, com a participação de portugueses

SURF

Circuito Mundial WSL, prossegue 10.ª etapa, Outerknown Tahiti Pro, Tahiti, Polinésia Francesa

TÉNIS