A Liga dos Campeões está aí à porta e na próxima semana ficam definidas as 32 equipas que vão marcar presença na fase de grupos da competição.

Neste terça-feira jogam-se três dos seis jogos da 1.ª mão do play-off.

A caminho da Polónia, onde o Benfica defronta quarta-feira o Dínamo Kiev, Roger Schmidt e um jogador farão a partir das 17h15 a antevisão ao jogo com a equipa ucraniana.

Esta terça-feira não está recheada de futebol de alto quilate, mas há muito para ver noutros desportos.

FUTEBOL

Liga dos Campeões (play-off):

Bodo/Glimt-Dínamo Zagreb, 20h00

Copenhaga-Trabzonspor, 20h00

Rangers-PSV Eindhoven, 20h00

Prosseguem Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022:

Atletismo, até 21:

35 km marcha masculinos: João Vieira, 07:30

35 km marcha femininos: Inês Henriques, Vitória Oliveira, 07:30.

110 metros barreiras: Abdel Larrinaga, João Vitor Oliveira, 08:35.

Salto em comprimento feminino: Evelise Veiga, 08:50.

1.500 metros femininos: Marta Pen, 09:15.

3.000 metros obstáculos masculinos: Etson Barros, Miguel Borges, Simão Bastos, 10:40.

Salto em altura: Gerson Baldé, 17:35.

Ciclismo:

- Pista:

Diogo Narciso e Iúri Leitão - Madison.

Ténis de mesa, com Inês Matos, Fu Yu, Matilde Pinto, Patrícia Santos, Shao Jieni, João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia.

Singulares masculinos e femininos, fase de grupos. Pares masculinos e femininos, eliminatórias.

Natação:

Prosseguem Campeonatos da Europa, no Lido di Ostia e no Foro Itálico, em Roma, com a participação de portugueses.

Surf:

Circuito Mundial WSL, prossegue 10.ª etapa, Outerknown Tahiti Pro, Tahiti, Polinésia Francesa.

Vela:

Prosseguem Campeonatos Mundiais Jovens classe Laser/Ilca (Ilca 4 e Ilca sub-21), na Marina de Vilamoura.

Ténis:

Prosseguem Masters 1000 de Cincinnati (EUA), masculinos e femininos, e de Vancouver (Can), femininos.