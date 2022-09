A jornada 5 da Liga abre nesta sexta-feira com dois dos chamados grandes em ação: a Área Metropolitana de Lisboa será o centro da atividade futebolística, com um Benfica-Vizela e um Estoril-Sporting.

Lá fora há jogos na Liga espanhola, na Bundesliga e a Seleção Nacional feminina na Sérvia no apuramento para o Mundial 2023.

Fora do futebol há Fórmula 1, Moto GP, US Open e Vuelta.

LIGA PORTUGUESA:

Benfica - Vizela, 19:00 (BTV)

Estoril Praia - Sporting, 21:15 (Sport TV1).

- Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, de antevisão do jogo com o Sporting de Braga para a I Liga, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.

- Conferência de imprensa do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães para a I Liga, no auditório do Estádio Municipal de Braga, às 12:30.

- Conferência de imprensa do treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, de antevisão do jogo com o Portimonense para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, às 12:15.

- Conferência de imprensa do treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, de antevisão do jogo com o FC Porto para a I Liga, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, às 12:30.

- Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Mário Silva, de antevisão do jogo com o Marítimo para a I Liga, no Largo Hintze Ribeiro, Ribeira Grande, junto ao edifício dos Paços do Concelho, às 16:00 (horas locais, +1 em Portugal continental).

Liga espanhola, 4.ª jornada:

Celta de Vigo - Cádiz, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã, 5.ª jornada:

Borussia Dortmund - Hoffenheim, 19:30 (Eleven 1).

Fase de qualificação para o Mundial feminino 2023, 5.ª jornada:

Grupo H:

Sérvia - Portugal, 19:00 (horas de Lisboa, Canal 11).

Fase de qualificação para o Mundial feminino 2023, 5.ª jornada:

Grupo H:

Sérvia - Portugal, 19:00 (horas de Lisboa, Canal 11).

CICLISMO:

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar)

13.ª etapa:

Ronda - Montilla, 168,4 km.

FÓRMULA 1:

Grande Prémio dos Países Baixos, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Zandvoort

Treinos livres, às 11:30 e às 15:00.

MOTO GP:

Grande Prémio de San Marino e da Costa Rimini, 14.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Marco Simoncelli, até 04 (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 08:00 e 12:15

MotoGP, treinos livres, às 08:55 e 13:10

Moto2, treinos livres, às 09:55 e 14:10

TÉNIS:

Prossegue US Open (EUA), masculinos e femininos, em Nova Iorque, com a participação de João Sousa, até 11.