A espera acabou e a Liga dos Campeões está finalmente de volta esta terça-feira. Os jogos começam às 17h45 e têm o ponto alto às 20h00, quando o Benfica entrar em campo no Estádio da Luz diante do Maccabi Haifa.

À tarde, às 15h00, é a vez dos sub-19 das águias iniciarem a defesa do título na Youth League, frente ao mesmo adversário, no Seixal.

À mesma hora, no grupo do Benfica, o PSG, de Vitinha, Nuno Mendes, Renato Sanches e Danilo, visita o terreno da Juventus.

É também dia de FC Porto e Sporting prepararem as respetivas estreias na Prova Milionária. Nos dragões, Sérgio Conceição e um jogador falam aos jornalistas às 19h00, já no estádio do Atlético de Madrid. 45 minutos antes, em Frankfurt, Ruben Amorim e um futebolista dos leões falam em conferência de imprensa.

No futebol feminino, é dia de mais um jogo da Seleção Nacional de qualificação para o Mundial 2023: Portugal recebe a Turquia em Vizela a partir das 17h30.

No ténis, é mais um dia de US Open, nos Estados Unidos da América, e ainda por cá termina Football Talks, fórum de reflexão sobre a modalidade, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sobre “Como será o futebol em 2030?, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa).

Grupo E:

Dínamo Zagreb, Cro - Chelsea, Ing, 17:45 (Eleven 2)

Salzburgo, Aut - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 5)

Grupo F:

Leipzig, Ale - Shakhtar Donetsk, Ucr, 20:00 (Eleven 6)

Celtic, Esc - Real Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 4)

Grupo G:

Borussia Dortmund, Ale - Copenhaga, Din, 17:45 (Eleven 2)

Sevilha, Esp - Manchester City, Ing, 20:00 (Eleven 3)

Grupo H:

Paris Saint-Germain, Fra - Juventus, Ita, 20:00 (Eleven 2)

Benfica, Por - Maccabi Haifa, Isr, 20:00 (Eleven 1).

Fase de qualificação para o Mundial feminino 2023, 10.ª jornada.

Grupo H:

Bulgária - Alemanha, 17:30

Israel - Sérvia, 17:30

Portugal - Turquia, 17:30 (Estádio do Vizela).