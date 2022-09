Nesta sexta-feira, a 6.ª jornada da Liga arranca com o V. Guimarães-Santa Clara, dia em vários treinadores fazem as respetivas antevisões dos jogos. Ruben Amorim faz a antevisão ao Sporting-Portimonense a partir das 12h15 Roger Schmidt falará sobre o Famalicão-Benfica pelas 12h30 e Sérgio Conceição projeta o FC Porto-Desp. Chaves. Três conferências cujo conteúdo poderá acompanhar no Maisfutebol.

Lá fora, há jogos de Liga espanhola, Liga francesa e alemã.

Bons aperitivos para um fim de semana recheado de futebol e muito mais: no ténis jogam-se as meias-finais do US Open, a Vuelta caminha para as decisões finais e a Fórmula 1 chega ao mítico circuito de Monza, em Itália.

FUTEBOL

I Liga, 6.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:15 (SportTV1).

Taça de Portugal, 1.ª eliminatória

II Liga, 6.ª jornada:

Oliveirense - Penafiel, 18:00 (SportTV+).

Liga espanhola, 5.ª jornada:

Girona - Valladolid, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã, 6.ª jornada:

Werder Bremen - Augsburgo, 19:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 7.ª jornada:

Lens - Troyes, 20:00 (Eleven 4).

TÉNIS

Meias-finais masculina e feminina do Open dos Estados Unidos:

Carlos Alcaraz-Frances Tiafoe, 20h00

Karen Khachanov-Casper Ruud, 20h00

Caroline García-Ons Jabeur, 00h00

Iga Swiatek-Aryna Sabalenka, 01h30

CICLISMO

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar):

19.ª etapa: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138,3 km.

FÓRMULA 1

Grande Prémio de Itália, 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Monza:

Treinos livres, às 13:00 e às 16:00.